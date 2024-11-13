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影／新竹爆紅廢物媽媽育兒農場竟違法營業 市府4度開罰50萬
有新竹版「張美阿嬤農場」之稱的廢物媽媽育兒農場，因園區動物種類多又可愛，每逢假日遊客爆滿，但如今卻被市議員陳建名踢爆竟是違法經營，新竹市產發處證實，從去年起已陸續依動保法開罰4次共50多萬，另違反區域計畫法部分也將開罰。
陳建名今天議會質詢指出，他接獲市民投訴指稱，廢物媽媽育兒農場遭檢舉採預約制規避稽查且根本不合法，農場內有20多隻動物供遊客餵食，且非免費參觀需收取門票，也讓羊或羊駝等動物在開放空間行動。
陳建名提到，也因這家農場在網路上爆紅，且採預約制，不開放現場進入，他接獲檢舉前往了解時，確實遊客不少，親子同遊情形很多，裡面隨處可看到一些動物在開放空間自由行動，也有圈養的動物供遊客及親子餵食，像是山羊或是羊鴕或是水豚等動物。
陳建名指出，由於人數、遊客眾多，該場地是否有符合消防、公安規定？動物飼養、展演方面，是否違反動保法，甚至動物排泄物如何處理都是問題，而農地卻非農用反成觀光休閒場所，不僅對動物不友善，遊客前往也未有保障，盼市府看要加強輔導業者合法經營或是依法規處置。
新竹市產發處長許智堡指出，該農場市府從去年接獲檢舉，就依動保法未取得動物展演申請而開罰，至今開罰4次已罰了50萬元。有關農地非農用部分，也移給地政處依區域計畫法處理，市府也持續輔導業者能朝合法的休閒農場方向申請，包括設施規範等都需符合相關規定，且只要民眾檢舉，就會前往稽查或開罰，也提醒業者要依法提出相關申請。
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