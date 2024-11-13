快訊

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣燈會成市長保衛戰？ 張善政拚連任要看1關鍵

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員謝美英（右）追問桃園市長張善政（左前排起身者）要不要競選連任，張回答市民希望他連任就會積極爭取。圖／翻攝自桃園市議會
桃園市議員謝美英（右）追問桃園市長張善政（左前排起身者）要不要競選連任，張回答市民希望他連任就會積極爭取。圖／翻攝自桃園市議會

2025台灣燈會明年移師桃園，地點選在機捷A19站周邊空地，也是去年世界客家博覽會主要展區。議員謝美英今指相關規畫不見動靜，強調活動攸關後年市長保衛戰；張善政表示，一定會把燈會辦好，不管有沒有選舉。若市民支持他連任，會積極爭取。

謝美英指出，距離2025台灣燈會不到100天，不論宣傳、停車位或相關活動配套都還沒有出來，活動場地路燈電線裸露，施工管線風吹雨淋無防水、防蟲鼠措施，安全堪慮，甚至還有去年世客博的指示牌還倒在馬路旁邊，萬一風大亂飛，也是危險。

謝美英也說，桃園2016年辦台灣燈會，周邊有2.5萬個停車位、1700座流動廁所，明年只規畫8千個停車位加460座流動廁所，加上環保局統計周邊公園、購物中心和運動場館的廁所，總數也只有1699座，難道發小提燈順便發尿布，或叫民眾「內急用忍」？明年燈會關乎後年市長保衛戰，如果市長要競選連任，市府團隊不能掉以輕心。

「不管要不要選舉，都會把燈會辦好。」張善政答詢時表示，他要不要選舉，要看市民對他的支持度，現在就是把事情做好，市民認可他的政績，希望他連任，當然會積極爭取；謝美英追問支持度要多少百分比才會競選連任，張善政笑而不答，僅回「容我保留一下」。

觀光旅遊局長周伯吟表示，台灣燈會的宣傳除與桃園13個行政區景點搭配，各區都會有布置花燈的措施，網路方面也會與新聞處配合，利用相關官網加強宣傳。

交通局長張新福表示，2016年有海軍基地座超大停車場，現在沒有了，但是多了機場捷運，機捷在燈會期間將發揮最大運量，7分半鐘發一班車。另外，機捷沿線與接駁車周邊也規畫許多臨時停車場，目前統計約能容納9千2百輛，還會再找其他私人停車場談短期合作，最多將近有1.4萬個停車位。

台灣燈會 車位

延伸閱讀

中大紅襪棒球打擊練習場啟用 自組聯盟打造張善政按讚

觀漢字藝術節有感 理工男張善政靠簽名簽公文練字

立法院財委會通過財劃法修正草案 張善政：餅能做大

不認同川普偷晶片說 張善政：這是在挑起國家間對立

相關新聞

影／新竹爆紅廢物媽媽育兒農場竟違法營業 市府4度開罰50萬

有新竹版「張美阿嬤農場」之稱的廢物媽媽育兒農場，因園區動物種類多又可愛，每逢假日遊客爆滿，但如今卻被市議員陳建名踢爆竟是...

台灣燈會成市長保衛戰？ 張善政拚連任要看1關鍵

2025台灣燈會明年移師桃園，地點選在機捷A19站周邊空地，也是去年世界客家博覽會主要展區。議員謝美英今指相關規畫不見動...

后庄國小人行道工程取消 苗栗縣府盤點打通騎樓供通學

苗栗縣頭份市后庄國小校門前和平街空有騎樓、路肩，卻障礙重重，學童被迫走上馬路人車爭道，縣府擬施工人行道，又因地方反對取消...

桃園聯合豐年節...民眾抱怨不便又危險 原民議員：亂象叢生

桃園市原住民族聯合豐年節上個月19、20日在大園區陽光劇場舉行，往年活動攤販就在會場周邊人行道，今年因工程改地點，民眾往...

45桶廢液重金屬超標...棄置大新竹水源附近 逾5年未清除

新竹縣橫山鄉頭前溪上游遭人棄置45桶不明廢液桶至少超過5年，但迄今仍未清除 ，縣議員楊昌德擔心影響大新竹地區民生用水安全...

苗栗社區營造6年有成！跟著繪本小旅行 6條遊程不一樣

苗栗縣社區營造6年有成，今天公布6條跟著繪本去旅行，結合台灣導覽協會，規畫遊程由繪本作者帶領遊客深入社區，走讀石滬、藺草...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。