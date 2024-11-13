台灣燈會成市長保衛戰？ 張善政拚連任要看1關鍵

2025台灣燈會明年移師桃園，地點選在機捷A19站周邊空地，也是去年世界客家博覽會主要展區。議員謝美英今指相關規畫不見動靜，強調活動攸關後年市長保衛戰；張善政表示，一定會把燈會辦好，不管有沒有選舉。若市民支持他連任，會積極爭取。

謝美英指出，距離2025台灣燈會不到100天，不論宣傳、停車位或相關活動配套都還沒有出來，活動場地路燈電線裸露，施工管線風吹雨淋無防水、防蟲鼠措施，安全堪慮，甚至還有去年世客博的指示牌還倒在馬路旁邊，萬一風大亂飛，也是危險。

謝美英也說，桃園2016年辦台灣燈會，周邊有2.5萬個停車位、1700座流動廁所，明年只規畫8千個停車位加460座流動廁所，加上環保局統計周邊公園、購物中心和運動場館的廁所，總數也只有1699座，難道發小提燈順便發尿布，或叫民眾「內急用忍」？明年燈會關乎後年市長保衛戰，如果市長要競選連任，市府團隊不能掉以輕心。

「不管要不要選舉，都會把燈會辦好。」張善政答詢時表示，他要不要選舉，要看市民對他的支持度，現在就是把事情做好，市民認可他的政績，希望他連任，當然會積極爭取；謝美英追問支持度要多少百分比才會競選連任，張善政笑而不答，僅回「容我保留一下」。

觀光旅遊局長周伯吟表示，台灣燈會的宣傳除與桃園13個行政區景點搭配，各區都會有布置花燈的措施，網路方面也會與新聞處配合，利用相關官網加強宣傳。

交通局長張新福表示，2016年有海軍基地座超大停車場，現在沒有了，但是多了機場捷運，機捷在燈會期間將發揮最大運量，7分半鐘發一班車。另外，機捷沿線與接駁車周邊也規畫許多臨時停車場，目前統計約能容納9千2百輛，還會再找其他私人停車場談短期合作，最多將近有1.4萬個停車位。