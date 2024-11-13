快訊

桃園義消出勤民宅捕蜂...遭大批虎頭蜂群攻擊 1義消身亡

南投棒球教練18年來猥褻、性侵22名國小球員 法院重判13年

否認對美軍購4800億 顧立雄：國防部沒提清單

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園聯合豐年節...民眾抱怨不便又危險 原民議員：亂象叢生

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市原住民族聯合豐年節上個月在陽光劇場舉行，但活動攤販因會場周邊施工移置機捷A17站前人行道與慢車道，引民眾抱怨，議員也批今年活動亂象叢生。圖／桃園市議員張秀菊提供
桃園市原住民族聯合豐年節上個月在陽光劇場舉行，但活動攤販因會場周邊施工移置機捷A17站前人行道與慢車道，引民眾抱怨，議員也批今年活動亂象叢生。圖／桃園市議員張秀菊提供

桃園市原住民族聯合豐年節上個月19、20日在大園區陽光劇場舉行，往年活動攤販就在會場周邊人行道，今年因工程改地點，民眾往返會場與攤販得跨越15米寬道路，民眾抱怨不便又危險，議員也建議未來改地點；原民局與文化局則表示會檢討改進。

桃園市議員張秀菊表示，原住民族的歲時祭儀好比漢人的過年，聯合豐年節雖然表演與娛樂性質居多，但各族參與度高，幾乎都全家大小出動，上千人的飲食問題多靠攤販解決，但今年活動規劃與往年不同，因航空城施工關係，攤販被移到機捷A17站前人行道與慢車道，民眾要買東西得跨越15米寬的領航北路。

張秀菊說，今年活動亂象叢生，以往攤販就在會場四周，族人聽廣播能直接跑到場中央報到，但今年不僅聽不到廣播，就算被通知，要趕去會場還得等紅燈和穿越馬路，萬一族人小酌兩杯在過馬路時發生意外怎麼辦？今年鐵玫瑰音樂節舉辦時也有卡到施工，當時周邊都有設攤，為什麼豐年節不行？如果場地不夠大，建議以後改到龍岡大操場。

原民局長陳姿伶表示，陽光劇場有部分場地是水泥鋪平，對表演者相對安全，不用擔心草地凹凸或雨後泥濘濕滑而跌倒受傷，也不用擔心昂貴的表演服被泥水濺濕弄髒。很多舞者都希望活動能持續在陽光劇場辦理，未來還是會以此為首選，若周邊有工程，會盡力協調解決。

文化局長邱正生表示，陽光劇場周邊人行道與硬鋪面空間應該可供活動擺攤，但場地是委外管理，委外廠商可能為了管理方便而有所限制，此部分會檢討，加強活動與場地雙方的溝通協調。

桃園市原住民族聯合豐年節上個月在陽光劇場舉行，但活動攤販因會場周邊施工移置機捷A17站前人行道與慢車道，引民眾抱怨，議員也批今年活動亂象叢生。圖／桃園市議員張秀菊提供
桃園市原住民族聯合豐年節上個月在陽光劇場舉行，但活動攤販因會場周邊施工移置機捷A17站前人行道與慢車道，引民眾抱怨，議員也批今年活動亂象叢生。圖／桃園市議員張秀菊提供
桃園市原住民族聯合豐年節上個月在陽光劇場舉行，但活動攤販因會場周邊施工移置機捷A17站前人行道與慢車道，引民眾抱怨，議員也批今年活動亂象叢生。圖／桃園市議員張秀菊提供
桃園市原住民族聯合豐年節上個月在陽光劇場舉行，但活動攤販因會場周邊施工移置機捷A17站前人行道與慢車道，引民眾抱怨，議員也批今年活動亂象叢生。圖／桃園市議員張秀菊提供
桃園市原住民族聯合豐年節上個月在陽光劇場舉行，但活動攤販因會場周邊施工移置機捷A17站前人行道與慢車道，引民眾抱怨，議員也批今年活動亂象叢生。圖／桃園市議員張秀菊提供
桃園市原住民族聯合豐年節上個月在陽光劇場舉行，但活動攤販因會場周邊施工移置機捷A17站前人行道與慢車道，引民眾抱怨，議員也批今年活動亂象叢生。圖／桃園市議員張秀菊提供

人行道 劇場 豐年節

延伸閱讀

桃園人掃貨！國民三明治快閃台茂 限定「肉鬆起司三明治」限量必搶 夯品「國民酥酥、角角餐包」統統有

影／掛註銷車牌拒檢！桃園男騎士載女友狂逃 面臨違規重罰

桃園工廠氣體外洩冒濃橘煙 專家：若吸入喝牛奶沒幫助

桃園龍潭區長涉市議員張肇良關說案被訴 區長這樣說

相關新聞

桃園聯合豐年節...民眾抱怨不便又危險 原民議員：亂象叢生

桃園市原住民族聯合豐年節上個月19、20日在大園區陽光劇場舉行，往年活動攤販就在會場周邊人行道，今年因工程改地點，民眾往...

45桶廢液重金屬超標...棄置大新竹水源附近 逾5年未清除

新竹縣橫山鄉頭前溪上游遭人棄置45桶不明廢液桶至少超過5年，但迄今仍未清除 ，縣議員楊昌德擔心影響大新竹地區民生用水安全...

苗栗社區營造6年有成！跟著繪本小旅行 6條遊程不一樣

苗栗縣社區營造6年有成，今天公布6條跟著繪本去旅行，結合台灣導覽協會，規畫遊程由繪本作者帶領遊客深入社區，走讀石滬、藺草...

桃園環科大量廢氣外洩惹怨 議員：解決工廠鄰住家問題

桃園市環保局今天上午7點5分接獲通報，觀音區環科園區秀霖環境科技公司廠區冒出大量嚇人的黃棕色氣體，環保局調派3個業務科人...

中壢運動公園區段徵收 15日環中東路二段部分道路封閉

桃園市新建工程處辦理「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」，現為做區域內道路優化施工作業，將於11月15日上午9時起封閉環中...

議員爆員工生日禮金變尾牙公積金 竹市衛生局這樣解釋

新竹市議員鄭美娟接獲基層投訴，指新竹市衛生局將同仁的生日禮金做為尾牙聯歡公積金使用，引發基層同仁不滿。新竹市衛生局則表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。