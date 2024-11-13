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桃園聯合豐年節...民眾抱怨不便又危險 原民議員：亂象叢生
桃園市原住民族聯合豐年節上個月19、20日在大園區陽光劇場舉行，往年活動攤販就在會場周邊人行道，今年因工程改地點，民眾往返會場與攤販得跨越15米寬道路，民眾抱怨不便又危險，議員也建議未來改地點；原民局與文化局則表示會檢討改進。
桃園市議員張秀菊表示，原住民族的歲時祭儀好比漢人的過年，聯合豐年節雖然表演與娛樂性質居多，但各族參與度高，幾乎都全家大小出動，上千人的飲食問題多靠攤販解決，但今年活動規劃與往年不同，因航空城施工關係，攤販被移到機捷A17站前人行道與慢車道，民眾要買東西得跨越15米寬的領航北路。
張秀菊說，今年活動亂象叢生，以往攤販就在會場四周，族人聽廣播能直接跑到場中央報到，但今年不僅聽不到廣播，就算被通知，要趕去會場還得等紅燈和穿越馬路，萬一族人小酌兩杯在過馬路時發生意外怎麼辦？今年鐵玫瑰音樂節舉辦時也有卡到施工，當時周邊都有設攤，為什麼豐年節不行？如果場地不夠大，建議以後改到龍岡大操場。
原民局長陳姿伶表示，陽光劇場有部分場地是水泥鋪平，對表演者相對安全，不用擔心草地凹凸或雨後泥濘濕滑而跌倒受傷，也不用擔心昂貴的表演服被泥水濺濕弄髒。很多舞者都希望活動能持續在陽光劇場辦理，未來還是會以此為首選，若周邊有工程，會盡力協調解決。
文化局長邱正生表示，陽光劇場周邊人行道與硬鋪面空間應該可供活動擺攤，但場地是委外管理，委外廠商可能為了管理方便而有所限制，此部分會檢討，加強活動與場地雙方的溝通協調。
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