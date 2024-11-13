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45桶廢液重金屬超標...棄置大新竹水源附近 逾5年未清除

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣竹東鎮昌惠橋上坪段土地，遭棄置大量廢棄物。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹東鎮昌惠橋上坪段土地，遭棄置大量廢棄物。圖／新竹縣政府提供

新竹縣橫山鄉頭前溪上游遭人棄置45桶不明廢液桶至少超過5年，但迄今仍未清除 ，縣議員楊昌德擔心影響大新竹地區民生用水安全，強烈要求縣府3個月內清除；另外，下游竹東鎮昌惠橋附近也遭棄置大量廢棄物，要求1個月內清除；環保局長蕭宏杰表明會朝議員要求的清除時限努力。

楊昌德上午在議會總質詢時指出，寶二水庫從頭前溪上游的上坪溪引水，是竹科園區的主要水源，頭前溪更是大新竹主要的民生用水來源；橫山鄉上坪南昌橋附近的濫子段薯園小段484地號，遭棄置45桶不明廢液桶，時間至少超過5年，但現今仍未清除，甚至上方覆蓋的帆布都已腐爛。

另外，下游竹東鎮昌惠橋上坪段土地也遭棄置大量廢棄物。楊昌德指出，這2處汙染都發生已久，卻至今未清除，一旦下雨可能汙染地下水，上坪溪也有遭汙染之虞，並要求3個月內移除南昌橋廢液桶、1個月內清掉昌惠橋廢棄物，以維護民眾飲用水安全。他並建議縣府盡快針對容易遭棄置點裝設監視器。

蕭宏杰答詢表示，兩案目前都已由檢方偵辦，環保局必須配合檢方調查進度；廢液桶案還未找到棄置者，至於廢棄物案已查獲行為人，

他指出，橫山鄉濫子段薯園小段遭棄置廢液桶，經檢驗發現含銅重金屬超出有害事業廢棄物認定標準，但因時間久遠查不到行為人，已依規定請土地管理單位國有財產署盡速清理廢棄物，避免造成汙染。

上坪段遭棄置廢棄物案件，現場遭棄置砂土夾雜廢木材等營建廢棄物，環保局先前與警方前往稽查，發現情況已觸犯違反廢棄物清理法的刑責，移請檢警偵辦，環保局也到現場鋪設帆布緊急應變；檢方同意環保局命令行為人清除，但行為人到迄今仍無作為，後續將依規定要求土地所有人清除，以維護環境。

縣長楊文科答詢說，針對轄內屢傳環保汙染行為，大新竹檢警調環保平台已攜手分工合作，將設法揪出破壞環境的不肖人士，依法送辦嚴懲。

新竹縣竹東鎮昌惠橋上坪段土地，遭棄置大量廢棄物，環保局已將現場鋪設帆布緊急應變。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹東鎮昌惠橋上坪段土地，遭棄置大量廢棄物，環保局已將現場鋪設帆布緊急應變。圖／新竹縣政府提供
新竹縣橫山鄉濫子段薯園小段被棄置45桶廢液，至少超過5年，但迄今仍未清除。圖／新竹縣政府提供
新竹縣橫山鄉濫子段薯園小段被棄置45桶廢液，至少超過5年，但迄今仍未清除。圖／新竹縣政府提供
新竹縣橫山鄉濫子段薯園小段被棄置45桶廢液，至少超過5年，但迄今仍未清除，相關單位前往現勘。圖／新竹縣政府提供
新竹縣橫山鄉濫子段薯園小段被棄置45桶廢液，至少超過5年，但迄今仍未清除，相關單位前往現勘。圖／新竹縣政府提供

廢棄物 新竹 環保局長

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