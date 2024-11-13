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苗栗社區營造6年有成！跟著繪本小旅行 6條遊程不一樣

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
大湖鄉草莓溫泉觀光文史發展協會利用草木灰水製作鹼粽，創意相當吸睛。記者范榮達／攝影
大湖鄉草莓溫泉觀光文史發展協會利用草木灰水製作鹼粽，創意相當吸睛。記者范榮達／攝影

苗栗縣社區營造6年有成，今天公布6條跟著繪本去旅行，結合台灣導覽協會，規畫遊程由繪本作者帶領遊客深入社區，走讀石滬、藺草及水圳等在地特色文化，打造不一樣旅遊經驗。

縣府文化觀光局11月23日在公館鄉苗栗特色館舉辦「老適在一起生活節」，展現社區營造成果，縣長鍾東錦等人今天在縣府大廳歡迎全國遊客當天參與，文觀局並公布今年首推6條跟著繪本去旅行遊程。

社造從2018年起，補助青年根據社區特色，創作出18本繪本，今年首推其中6本，跟著繪本去小旅行，小旅行遊程，包括後龍灣發展協會書名「同興老街」， 遊程「後龍漂流木體驗暨石滬走讀工藝小旅行」，聯絡電話0921-743789。

五穀文化村&八塗文創書名「泥土大變身」，遊程「台六線工藝小旅行」，聯絡電話0975-716608；山山藝文化實驗室書名「銅鑼里山 探險家情報」，遊程「里山療癒─森林療癒 走進心之山徑」，聯絡電話0912-855211。

東里家風書名「東里家風」，遊程「通苑社造一日遊」，聯絡電話0985-038148；懂栗嗨聯盟書名「視垢藝攝影集」，遊程「水上山城小旅行」，聯絡電話0952-810096；蕃社30／苗栗縣在地文化推廣協會書名「2024山海集」，遊程「中港古城百步眾神會」，聯絡電話0953-118143。

鍾東錦今天並頒獎表揚獅潭鄉公所獲文化部第2屆社區營造獎「社造行政獎」，苑裡鎮公所獲信義房屋全民社造行動計畫幸福社區類首獎，郭素珍獲教育部高齡自主學習團體帶領人歷年訪視績優獎。

現場並展示社造成果，其中，大湖鄉草莓溫泉觀光文史發展協會利用草木灰水製作鹼粽，創意相當吸睛，至於23日老適在一起生活節規畫藝文展演活動，草地市集展售傳統工藝、農特產品、特色文創、美食等，現場拍照並公開上傳至臉書，標註@苗栗社造並加上#老適在一起生活節，即可獲得100元優惠券，限量100張，相關訊息洽037-352961轉分機417，或037-256600。

苗栗縣政府11月23日在公館鄉苗栗特色館舉辦「老適在一起生活節」，展現社區營造成果，縣長鍾東錦等人今天在縣府大廳歡迎全國遊客當天參與，並公布今年首推6條跟著繪本去旅行遊程。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府11月23日在公館鄉苗栗特色館舉辦「老適在一起生活節」，展現社區營造成果，縣長鍾東錦等人今天在縣府大廳歡迎全國遊客當天參與，並公布今年首推6條跟著繪本去旅行遊程。記者范榮達／攝影

社區營造 鍾東錦

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