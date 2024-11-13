桃園環科大量廢氣外洩惹怨 議員：解決工廠鄰住家問題

桃園市環保局今天上午7點5分接獲通報，觀音區環科園區秀霖環境科技公司廠區冒出大量嚇人的黃棕色氣體，環保局調派3個業務科人員，與環境部技術小組隨即前往稽查，初步研判為業者卸收硝酸廢液時，液體外溢碰觸儲存槽外面的其他金屬，衍生大量棕黃色氣體，幸好時間短暫加上強風，消防隊員趕到現場的時候濃煙已變淡沒再繼續冒出，無人受傷。

環保局說明，秀霖是硝酸、氫氟酸、氨水等混酸廢液處理廠，這些廢液主要來自科技公司客戶製程的廢液，酸性氣體雖然外洩半個多小時獲控制，但是該廠已違反空氣汙染防制法第33條第1項，最重可開罰2000萬元罰鍰，稽查人員上午勒令業者暫停卸收廢液工作，同時全面檢查廠區設備，完成以後要報環保局複查，後續會綜合違失程度決定裁罰金額。

環科園區在觀音區大潭里，里長彭明聰指出，不要以為這裡是像新竹一樣的科學園區，環科裡幾乎都是處理高汙染廢棄物的工廠，稱得上最毒的園區。秀霖汙染事件發生後4小時，他在現場還是聞得到刺鼻味，今天還好吹東北風，如果吹西南風整個大潭里就籠罩在廢氣裡，其實平常住家都聞得到一些怪味道，政府明明就有排放標準，很奇怪為什麼味道不曾間斷，是不是環保的排放標準太鬆了，沒有與時俱進修訂。

在地議員吳進昌指出，昨天總質詢才要求市政府超前部署，趕快解決工業區、環科、桃科等園區與住家共處的問題，結果今天就發生大量廢氣外洩，他上午到保生里關心住戶的時候，民眾說有聞到廢氣的味道，當時不知道從哪裡來的，不知不覺吸入，很擔心會危害健康，環科很多都是高汙染的工廠，平常怪味道都往住宅區漂，真的不適合居住。

吳進昌強調，他昨天議會總質詢的時候，就要求市長張善政加速啟動觀音區甘泉寺到行政園區之間的市地重劃工作，然後把台15線以西與工業區、環保、科技園區為鄰的住家，比照航空城開發的模式全部遷到重劃區，民眾可以選擇安置街廓或安置住宅，徹底解決住家旁邊就是工業區或高汙染的環科，這些住家包括大潭、保生、武威和觀音等里，市地重劃是原有的都市計畫，講了20幾年都沒動。