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竹北市續推大路平計畫 114年籌1.6億餘元促好行

中央社／ 新竹縣13日電

新竹縣竹北市公所今天表示，為提升市民的行車與步行品質，將於114年持續推動竹北大路平計畫，總預算達新台幣1.6億餘元並獲代表會支持通過，以提升整體道路平整度。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者，竹北市區的建案與交通量隨人口增加以及新竹縣府進行污水接管工程，導致道路管挖頻繁及路面常有修補情形，市公所針對不同區域的車流狀況及路面損壞程度採取點、線、面的方式改善。

他表示，點是針對坑洞的緊急修補，線是把同路段多處坑洞需方塊修補的部分加以串聯，面為系統性、街廓式的大規模刨鋪，以提升整體道路平整度。

鄭朝方指出，不同區域也進行差異化的規劃，例如東區的高鐵區，將視道路移交狀況逐步改善；中區將以污水管挖範圍刨鋪；西區工廠較多，因大型重車行駛，致使部分道路使用年限縮減，將以受損道路為主並延伸刨鋪。

他表示，也向內政部國土管理署提案申請永續提升人行安全計畫，包含文采街、文愛街將進行人行環境改善工程，以及復興三路東興國中旁也將進行通學環境的提升及補強，另在六家一路（嘉豐南路至隘口二路）人行設施優化等。

竹北市公所提供新聞資料指出，從112年至113年已向中央爭取超過1.6億元人行道及校園周邊危險路口與道路品質的改善，加上113年的1.5億元本預算的實施，與114年編列的1.6餘億元，近年總計投入近5億元經費執行路平計畫，解決問題。

人行道 北市 竹北

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