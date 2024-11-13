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竹市校園智慧通APP 推積點挑戰換獎品

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府校園智慧通App推出全新「積點智慧通－113學年第一學期學習挑戰」數位智慧教育服務，竹市國小學童只要登入或參與市府、學校為學生們設計的多項學習積點挑戰，就能賺取點數。圖／新竹市府提供
新竹市府校園智慧通App推出全新「積點智慧通－113學年第一學期學習挑戰」數位智慧教育服務，竹市國小學童只要登入或參與市府、學校為學生們設計的多項學習積點挑戰，就能賺取點數。圖／新竹市府提供

新竹市府校園智慧通App推出全新「積點智慧通－113學年第一學期學習挑戰」數位智慧教育服務，竹市國小學童只要登入或參與市府、學校為學生們設計的多項學習積點挑戰，就能賺取點數，得到「新竹好學幣」。

教育處說，好學幣可用於直接兌換、競標和抽獎3種模式，換取教育處、老師們準備的小禮物，或班級的特別獎勵，讓學生在自主學習上更有動力。

處長林立生說，「積點智慧通」是專門為竹市學生設計的平台服務，平台提供各種有趣的數位學習活動，讓學生們在課餘時間探索不同領域的知識，並透過學習累積學習積點，可轉換為好學幣，拿到好學幣即可參加兌獎或競標活動，將能獲得精美禮品，讓竹市學子在使用APP自主學習上，變得更有動力，進而提升學力，提供學子多元有趣的數位學習體驗。

教育處表示，校園智慧通App各項學習多元豐富，其中「英語智慧通sensay每日五句」為日常英語練習活動，學生每天只需花幾分鐘完成五句簡單的口說練習。句子皆經教師精心設計，特別區分為初階、進階、高階，有效提升學生口語能力，增強學生的語感和自信心。學生使用APP能在輕鬆的情境中，快速建立英語表達基礎，使日常溝通更自如流暢。

在11月29日前，學生只要每日登入竹市校園智慧通APP即可賺取好學幣，還能參加豐富多樣的學習挑戰，其中「E-game網路競賽」活動開放至11月28日，讓學生在學習樂園中完成不同學科挑戰，累積學習成果。學科題目涵蓋數理知識與生活常識，藉由遊戲學習能輕鬆增廣見聞，使學習過程更加有趣且有挑戰性。

校園 英語

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