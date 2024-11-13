快訊

經典賽資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

讓日本人不再死忠於買國產電視 中國企業如何攻破市場

民眾黨主席柯文哲剃光頭 今提訊驚見新造型

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢運動公園區段徵收 15日環中東路二段部分道路封閉

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市新建工程處辦理「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」，現為做區域內道路優化施工作業，將於11月15日上午9時起封閉環中東路二段福州路口至後興路二段處路段。圖／工務局提供
桃園市新建工程處辦理「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」，現為做區域內道路優化施工作業，將於11月15日上午9時起封閉環中東路二段福州路口至後興路二段處路段。圖／工務局提供

桃園市新建工程處辦理「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」，現為做區域內道路優化施工作業，將於11月15日上午9時起封閉環中東路二段福州路口至後興路二段處路段；為維持用路人通行需求，目前已優先開通環中東路二段昆明街銜接至後興路二段，作為替代道路供民眾使用，敬請用路人依指示改道通行。

因應大桃園地區多樣化發展與落實公共政策、建構優質的運動環境，桃園市政府新建工程處辦理「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」，於2021年5月開工，範圍主要涵蓋中壢後站，包括環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等區塊，總面積約72公頃，工程預計於明年2月底前完成。

為配合現階段整體工程及工進施作需求，包含區域內優化作業、道路標誌以及標線等相關工程，工區內道路調整說明如下第一階段開通路段11月8日上午9時起，優先行開通中壢區後興路二段銜接至環中東路二段昆明街、吉長二街、環中東路路口。

第二階段封閉路段11月15日上午9時起，封閉自環中東路二段福州路至後興路二段111號處為終點，預計於明年2月底完成。

工程施工期間將階段性占用工區內部分車道，施工路段行車速限調降為30公里，請用路人配合交管人員導引改道及留意交維告示小心行駛，施工期間造成不便敬請見諒。

中壢 中東 桃園

延伸閱讀

改善交通壅塞！國1東湖-內湖南北各增1車道年底前通車

國1東湖到內湖段增設車道工程 估12月底完工通車

豪雨襲擊宜蘭！羅東運動公園、冬山、蘇澳多處亮起淹水警報

十萬人口犯罪率評比不公惹議 桃園基層警批簡單粗暴

相關新聞

中壢運動公園區段徵收 15日環中東路二段部分道路封閉

桃園市新建工程處辦理「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」，現為做區域內道路優化施工作業，將於11月15日上午9時起封閉環中...

議員爆員工生日禮金變尾牙公積金 竹市衛生局這樣解釋

新竹市議員鄭美娟接獲基層投訴，指新竹市衛生局將同仁的生日禮金做為尾牙聯歡公積金使用，引發基層同仁不滿。新竹市衛生局則表示...

影／竹市增2全盲生、視障教育資源不足 議員籲成立視障學校

新竹市現有視障學生、兒童約有15位，其中有2位全盲，市議員張祖琰指出，專業視障教師只有一個名額，孩子得到資源不足；市議員...

新屋綠色隧道地燈 挨批照明不足

桃園市新屋綠色隧道景點，全長約4公里的道路年久失修，2年前重鋪並設置540組地面照明燈組，民代批亮度有限，有裝跟沒裝是一...

桃園稽查煉油廠 32缺失罰67.5萬

中油桃園煉油廠7月迄今陸續發生工安意外、火警，更被查出廠區內重金屬汙染，地方反彈已久要求遷廠。桃園市環保局昨會同專家8人...

新竹五峰矮靈祭15日登場 警方交管措施出爐

新竹縣五峰鄉兩年一度的賽夏族巴斯達隘（矮靈祭）11月15日起將在五峰鄉矮靈祭場一連3天舉行祭典，部落將循古禮展開迎靈、娛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。