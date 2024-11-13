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中壢運動公園區段徵收 15日環中東路二段部分道路封閉
桃園市新建工程處辦理「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」，現為做區域內道路優化施工作業，將於11月15日上午9時起封閉環中東路二段福州路口至後興路二段處路段；為維持用路人通行需求，目前已優先開通環中東路二段昆明街銜接至後興路二段，作為替代道路供民眾使用，敬請用路人依指示改道通行。
因應大桃園地區多樣化發展與落實公共政策、建構優質的運動環境，桃園市政府新建工程處辦理「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」，於2021年5月開工，範圍主要涵蓋中壢後站，包括環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等區塊，總面積約72公頃，工程預計於明年2月底前完成。
為配合現階段整體工程及工進施作需求，包含區域內優化作業、道路標誌以及標線等相關工程，工區內道路調整說明如下第一階段開通路段11月8日上午9時起，優先行開通中壢區後興路二段銜接至環中東路二段昆明街、吉長二街、環中東路路口。
第二階段封閉路段11月15日上午9時起，封閉自環中東路二段福州路至後興路二段111號處為終點，預計於明年2月底完成。
工程施工期間將階段性占用工區內部分車道，施工路段行車速限調降為30公里，請用路人配合交管人員導引改道及留意交維告示小心行駛，施工期間造成不便敬請見諒。
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