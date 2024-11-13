議員爆員工生日禮金變尾牙公積金 竹市衛生局這樣解釋

新竹市議員鄭美娟接獲基層投訴，指新竹市衛生局將同仁的生日禮金做為尾牙聯歡公積金使用，引發基層同仁不滿。新竹市衛生局則表示，每年均按照相關規定，規畫文康活動費用。

鄭美娟昨在議員質詢時指出，衛生局基層同仁很辛苦，尤其是疫情期間長時間投入防疫工作，然而衛生局卻不顧及同仁感受與權益，連續2年將員工文康費用「生日禮金」部分做為尾牙經費使用，此舉相當不可取，不參加的同仁直接失去自身權益。

鄭美娟表示，去年新竹市政府人事處通報主旨已表明「自2023年起，本府員工生日禮金發放方式，採直接撥入員工薪資帳戶辦理」，但卻每一局處做法不一，衛生局更是把文康費用「生日禮金」的部分作用尾牙聯歡公積金。

鄭美娟也批，衛生局在今年預算費用明細表說明欄裡，並未編制尾牙歲末聯歡的項目，而是任由衛生局長意志辦理，她呼籲新竹市政府不應放任衛生局長此舉，應將文康費用生日禮金確實回歸同仁身上。

新竹市衛生局表示，關於員工文康費用「生日禮金」作為尾牙經費的訊息並不屬實，今年預計規畫將生日禮金轉換為年終禮券的形式發放，確保每位同仁權益。且衛生局每年均按照相關規定，規畫文康活動費用，培養團隊精神並鼓舞士氣。