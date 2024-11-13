影／竹市增2全盲生、視障教育資源不足 議員籲成立視障學校

新竹市現有視障學生、兒童約有15位，其中有2位全盲，市議員張祖琰指出，專業視障教師只有一個名額，孩子得到資源不足；市議員宋品瑩也盼市府成立視障重點學校，保障學習權利。市府將於114學年設置視障重點學校，並增聘2名視障巡迴教師。

新竹市視障教學採巡迴教師制，由視障教學老師到各學校上課，但教師需要在不同地點通勤，1周可能只能上課1次，無法提供足夠的教學，加上視障學生數不多，竹市領有手冊的學齡童約10餘人，即使普通班、特教班老師有意願教，現行做法也難累積完整經驗。

張祖琰指出，今年新增2位全盲孩子，另外還有1位盲生因疾病視力逐漸惡化中，還有2位中度、4位輕度等視障，但竹市專業視障教師僅有一個名額，雖專業教師會在各學校巡迴，但學生得到資源仍不足，認為要立即強化視障學生教育，並盡速設置視障重點學校，且在重點學校尚未設置前，應盡速增聘視障專業師資，並強化班級教保員、班級教師及專業視障師培訓。

宋品瑩指出，全台僅5個縣市成立視障重點學校資源班，先前她接獲多位家長陳情，其中1位家長的小孩即將上幼兒園，但附近幼兒園因無視障特教老師，輾轉才在台北找到能以摸讀教學的民間基金會，但因家長工作、生活都在新竹，通勤奔波十分辛苦。

新竹市教育處表示，113學年度竹市高級中等以下學校共有15位視障、視多障學生，市府根據個別需求，提供各類學習輔具與適性教材，另補助各校結合專業人員，包括巡迴輔導教師、學術界、社區、醫療及社會福利等擬定視障學生輔導方案，提供視障學生特殊需求課程，如點字、定向行動、功能性動作訓練及輔助科技應用等，並安排特教助理員協助學生的在校學習與生活。

教育處說明，為提供視障學生更完整的教學資源與支持服務，市府已於10月至台北市啟明學校參訪視障教育資源中心，深入了解重點學校設置、視障巡迴輔導、視障輔具購置及相關支持服務的運作方式。