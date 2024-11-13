新屋綠色隧道地燈 挨批照明不足

桃園市新屋綠色隧道景點，全長約4公里的道路年久失修，2年前重鋪並設置540組地面照明燈組，民代批亮度有限，有裝跟沒裝是一樣的，民眾晚上根本不敢去，市府養護工程處表示，目前將試辦LED景觀燈，評估成效後再改善。

新屋綠色隧道路面年久失修，過去出現坑洞崎嶇不平，為了改善路面問題，2年前花費2810萬施作，並裝設540組照明地燈，市議員陳睿生說，先前設置太陽能感應式地燈，不過常常被樹蔭及陰天遮蔽，加上地燈小，綠色隧道現在傍晚5點多天就黑了，但其實還有遊客，照明相當不足，晚上更「伸手不見五指」，沒有民眾敢去。

陳睿生說，現在的太陽能技術不該這麼差，加上附近也有路燈，不解為什麼不請台灣電力公司拉電線建置路燈，確保夜間照明，保障民眾及遊客安全。

養工處回應指出，新屋綠色隧道地燈每4、5公尺布設一盞，因鄰近海邊，所在區域為保安林，電力布設有困難度、維護不易，也有生態疑慮，才採用太陽能地燈，照明不足問題，目前評估延伸青埔地區兒14公園太陽能LED景觀燈試辦案成果。

養工處表示，兒14公園共設置20盞太陽能LED景觀燈，可依不同季節、時段調光節能，全太陽能儲能供電自給自足，針對綠色隧道試辦，預計明年上半年擇1至2路口設置，再評估成效，決議最終方式。