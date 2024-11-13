桃園稽查煉油廠 32缺失罰67.5萬

中油桃園煉油廠7月迄今陸續發生工安意外、火警，更被查出廠區內重金屬汙染，地方反彈已久要求遷廠。桃園市環保局昨會同專家8人，逾60人「包公車」進入廠區總體檢，稽查6小時發現32項缺失，其中2項違反空汙法，開罰67.5萬元。

參與深度稽查的專家表示，13年前參與查核，空汙、異味逸散有改善，但是廠區已經運作47年，老舊管線須汰換，減少無預警逸散或洩漏；建議在上下風處蘆竹、桃園區布設空氣盒子，即時掌握空品。中油表示，將改善設備，加強人員操作訓練，依專家建議布設空氣盒子。

桃市新聞處表示，中油規畫以「原地轉型取代遷廠」，引進新能源事業，市府要求須取得經濟部同意，並在2036年前研擬轉型階段性成果，否則應啟動遷廠程序。但因中油曾承諾遷廠，市府納入國土計畫考量，會持續督促遷廠。

各黨派議員關切桃煉廠問題，環保局昨邀請中央大學、國家環境研究院、環境部化學物質管理署等8名專家，逾60人搭專車進場總體檢。環保局長陳世偉說，將嚴格查驗，要求改善。

陳世偉說，桃園煉油廠地處桃園、龜山及蘆竹交界，現在是人口稠密區，近2年民眾陳情71件，環保局稽查裁罰632萬元，近期不時有空汙、水汙違規，民怨不斷，因此組成環保效能體檢小組總體檢。

昨體檢長達6小時，環保局表示，查出32項缺失，其中設備元件洩漏、廢水處理生物槽未密閉收集至空汙防制設備，2項違反空汙法遭告發，其他缺失還有管路閥件多處鏽蝕劣化、毒化物標示不明確、排水溝有浮油情形等，因缺失太多，將與專家研議改善期限。

國民黨議員凌濤說，應加強查緝力道，用最高額度重罰，讓經濟部、中油正視汙染，並要求經濟部訂出轉型及遷廠時程。無黨籍議員劉勝全說，前陣子颱風夜又查到非法排汙，市府要祭鐵腕遷廠，罰小錢不痛不癢。

民進黨議員李宗豪說，遷廠討論多時，應趁國土計畫法檢討分區功能，遷往非人口密集區。

桃煉廠下半年事故不斷，本月初疑真空蒸餾塔輸送柏油的管線破洞，氣體洩漏火警；7月廠區硫化氫洩漏，導致1工人一度失去生命跡象；6月也被爆出廠區土壤重金屬汙染，挨罰10萬元，並列為汙染控制場址。