新竹五峰矮靈祭15日登場 警方交管措施出爐
新竹縣五峰鄉兩年一度的賽夏族巴斯達隘（矮靈祭）11月15日起將在五峰鄉矮靈祭場一連3天舉行祭典，部落將循古禮展開迎靈、娛靈、送靈等祭儀。新竹縣政府提醒大眾，15日下午3點起，祭場周邊將進行交通管制，請民眾及遊客留意並配合。
巴斯達隘舊稱矮靈祭，是賽夏族人心目中最重要的祭典，分為苗栗南庄、新竹五峰兩個祭團，祭典時間相差1天。
新竹縣警局為因應祭儀吸引而來的大量遊客車潮，11月15日下午3點起將進行交通管制，所有車輛均不得駛往祭場，也禁止在路邊任意停車，如有阻礙交通，將逕行拖吊，五峰鄉公所及執行單位賽夏族文化藝術協會也提醒，這次活動沒有安排接駁車。
新竹縣警局竹東分局表示，15日下午3點起，祭場周邊進行交管，「朱家庄口」及「高峰口」管制汽車進入，僅供機車及當地居民車輛通行，由朱家庄口進入祭場，高峰口離開祭場，請族人朋友留意並配合。自行駕車前往的遊客，請沿竹122線路旁停放並配合警方交管，避免影響其他用路人權益。
縣府原住民族行政處表示，歡迎各界朋友一起參與盛會，請大家尊重賽夏族的傳統祭儀並遵守祭儀規範，例如進入祭場前綑綁芒草以避邪、勿對祭儀質疑，避免觸犯各項禁忌。
巴斯達隘每2年辦一次小祭，10年辦一次大祭，在秋後農作收成的月圓前後舉行，約是農曆十月十五日前後，一連3天展開迎靈、娛靈、送靈等祭儀，祈求一切平安順遂，也表達族群融合，相互尊重之意。
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