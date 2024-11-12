新竹縣關西鎮代會主席涉貪2450元被起訴 定讞前職務不受影響

新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典涉嫌詐領出席費、交通費及膳食費共2450元，新竹地檢署今天依涉犯貪汙治罪條例之「利用職務上機會詐取財物罪」提起公訴；新竹縣政府表示，民代性質不同於地方行政首長，是否解職必須等判決定讞結果而定。

新竹縣政府民政處指出，關西鎮民代表會主席涉案被起訴，但判決結果未定讞前，對方都可持續任職，縣府不能將他「解職」，能否符合解職條件，要看判決定讞結果，如有罪定讞，也要了解是否有緩刑或褫奪公權宣告，才能因應做出是否解職的決定。

今年12月25日是羅仕典任期滿2年與否的關鍵時刻，牽涉到辦理補選或由同選區落選頭遞補，但兩個情況依現有條件，辦理補選或落選頭遞補都幾乎不可能發生。

新竹縣選委會指出，今年12月25日下午5點下班前，如果此案判決羅仕典有罪定讞並被縣府解職，且羅仕典所屬的第一選舉區代表缺額席次達到二分之一，將會辦理補選，但目前該選區有5席代表，少1席仍有其他4席可表達民意，因此幾乎不可能有辦補選機會。

縣選委會表示，被解職者如果任期已超過2年，也就是12月26日起將不會辦補選，因不符社會成本；今年初公職人員選舉罷免法修法，同選區落選頭如因被解職者是觸犯「投票行賄罪」的買票行為遭解職，落選頭就能遞補上任，還一個公道，但先決條件必須是在不辦補選及解職者觸犯「投票行賄罪」被判刑的情況下，才會有遞補的可能。

羅仕典因涉貪案被起訴，但檢方建議法院減輕其刑或免刑，他今天上午得知被起訴後，表明不便發表意見。