桃市府「包公車」總體檢中油桃煉廠...查出32缺失！當場罰67.5萬

桃園環保局今日啟動「包公車」總體檢中油桃煉廠，局長陳世偉與8位專家、業務科57員進廠稽查空汙防制、水汙處理、廢棄物處置、毒化物管理及土水整治，發現32項缺失2違規，光空汙就當場裁罰67萬5000元，也針主要缺失限期改善。

市議員凌濤肯定市府稽查行動，強調仍必須繼續加強力度查察桃園煉油廠的汙染及公安危害風險，並用最高額重罰，讓經濟部及中油正視汙染問題，並堅持桃市府與經濟部訂出轉型及遷廠時程，具體落實。

凌濤表示，桃園區人口已屆48萬人口，商業住居高度密集，卻有一座龐大的煉油廠比鄰，中央沒有隨著發展而調整，非常失職失能。煉油廠這十年來，土壤汙染、空汙、工安火災事件不斷，罰款不痛不癢，放任市民被煉油廠影響，汙染不斷累積、環境破壞債留子孫「把桃園市民當作什麼？」他質疑是否過去有因煉油廠對特定團體及人士的補助，掩蓋汙染及遷廠真實的聲音，連濟部長郭智輝也對遷廠「語焉不詳」。

陳世偉表示，桃園煉油廠民國66年正式生產，迄今已47年，占地約480公頃，地處桃園、龜山及蘆竹交界現在是人口稠密區，該廠近二年民眾陳情計71件，環保局稽查達120次，共裁罰632萬元，且近期不時有空汙、水汙違規，導致民怨不斷，於是組成桃園煉油廠環保效能體檢小組，今日上午9時啟動「包公車」總體檢專案，前往中油桃煉廠針對該廠空、水、廢、毒、土壤等五大面向進行許可查核及功能評鑑。

陳世偉說，「包公車」總體檢具有二個涵義，一為參與體檢的專家人數眾多，故採公車接駁，二則代表「公正無私」的包公精神，嚴查汙染。

參與查核的委員表示，相較於13年前的桃煉廠查核時的狀況，無論在空氣汙染、異味溢散等部分都有明顯的改善，但是畢竟已經47歲，老舊管線的檢修汰換是桃煉廠需要加強的議題，也應在廠區上下風處包含蘆竹及桃園鄰近區域布設空氣盒子，即時掌控空氣品質，當場也獲桃煉廠承諾願意布設。

環保局表示，上下午查核32項缺失，包含M27製程白煙非僅有水蒸氣、洗滌塔去除觸媒粉末效率不穩定、管路閥件多處鏽蝕劣化、毒化物標示不明確、四氯乙烯儲存槽存量有落差、廢棄物儲存場所標示不一致、排水溝有浮油情形、防溢堤建置不完整、接地線頭有接地不良及管線標示不清。環保局也針對主要缺失逐一要求中油承諾改善作法並限期完成以及函報環保局確認。

環保局指出，總體檢當下也發現設備元件洩漏，及廢水處理生物槽未密閉收集至空汙染防制設備，違反空汙法2次依該法第23條告發，共計裁處67萬5000元，並要求限期改善，希望能藉由此次總體檢，要求中油桃煉廠改善相關汙染防制設備，並積極維護環境品質。