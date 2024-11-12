快訊

稱川普「被定罪的重罪犯」遭質疑 公視TaiwanPlus回應了

「一片晶片救台灣」 學者分析川普當選衝擊：大陸恐將失落10到15年

宋再臨享年39歲 警在公寓查獲「2頁遺書、尼古丁原液」…離世前IG留一句話

聽新聞
0:00 / 0:00

香山區YouBike站點少、缺電輔車 市府明年編預算納評估

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣及新竹科學園區已分別在去年6月及今年2月上路YouBike 2.0E電輔車，新竹市卻至今未有購置電輔車。圖／報系資料照
新竹縣及新竹科學園區已分別在去年6月及今年2月上路YouBike 2.0E電輔車，新竹市卻至今未有購置電輔車。圖／報系資料照

新竹市大眾運輸缺乏，不少民眾透過YouBike通勤，不過議員林盈徹今在議會質詢指出，竹市含竹科YouBike租借站點共有142處，但香山僅15處，占比只有10.5%；市議員蕭志潔也認為，YouBike2.0E電輔車有其需要。新竹市交通處也回應，各方提出的建議都會進行綜合評估。

林盈徹指出，前一陣子他為清大學生導覽香山內湖景點，但因內湖周遭完全沒有YouBike租借點可以歸還，相當不便。現行香山區YouBike生活圈僅到香山車站，南香山完全沒有租借點，呼籲交通處應加快建置進程，從鹽水圖書館繼續擴充站點，滿足香山區YouBike生活圈網絡。

市議員蕭志潔也指出，新竹縣及新竹科學園區已分別在去年6月及今年2月上路YouBike 2.0E電輔車，新竹市卻至今未有購置電輔車，她認為新竹風大，民眾有需求，加上竹竹生活圈是互通的，市府應考量購入電輔車。

新竹市交通處表示，市府將對各方提出的YouBike站點建議進行綜合評估，並將其納入設站名單，作為後續規畫的一部分。針對議員建議的站點，市府已將其納入設站名單中。

此外，市府已在明年度編列YouBike相關預算，將根據交通節點、機關學校、商圈、市場、住宅區及觀光景點等條件進行綜合評估後設置。

關於增加電輔車的部分，交通處說明，YouBike契約已包含未來增購電輔車的機制，並將該計畫納入明年YouBike預算一併考量，作為未來提升服務品質與便利性的一部分。

市議員蕭志潔指出，新竹縣及新竹科學園區已分別在去年6月及今年2月上路YouBike 2.0E電輔車，新竹市卻至今未有購置電輔車。記者黃羿馨／攝影
市議員蕭志潔指出，新竹縣及新竹科學園區已分別在去年6月及今年2月上路YouBike 2.0E電輔車，新竹市卻至今未有購置電輔車。記者黃羿馨／攝影

YouBike 新竹 議員

延伸閱讀

台南YouBike將擴大布點 114年底再增設125站

候車亭沒燈卻稱已完成 竹市議員贈官員誠實豆沙包

推YouBike公車500元月票？侯友宜：往這方向走

桃園YouBike站有城鄉差距？交通局回應了

相關新聞

桃市府「包公車」總體檢中油桃煉廠...查出32缺失！當場罰67.5萬

桃園環保局今日啟動「包公車」總體檢中油桃煉廠，局長陳世偉與8位專家、業務科57員進廠稽查空汙防制、水汙處理、廢棄物處置、...

香山區YouBike站點少、缺電輔車 市府明年編預算納評估

新竹市大眾運輸缺乏，不少民眾透過YouBike通勤，不過議員林盈徹今在議會質詢指出，竹市含竹科YouBike租借站點共有...

竹縣總圖外觀遭指似鐵皮屋 竹縣長楊文科承諾調整改善

國民黨新竹縣議員林禹佑今天質詢說，竹縣總圖書館因外觀不理想民眾堪憂盼改善，縣長楊文科說，縣總圖頂樓是運用鋁製材質，雖被聯...

桃園大溪花彩盛宴16日開幕 樂天女孩、偶像男團演出

桃園市大溪水岸花卉農遊16日登場，局長陳冠義表示，這次以「花彩盛艷」為主題，結合桃園在地農產與花卉地景之美，打造一場視覺...

桃市今年自行車事故增1成 議員籲設專用車道

桃園市今年自行車事故較去年增加1成，今年5月有51位青少年騎自行車發生事故。議員批桃園自行車道長度和分布都遠輸台北，孩子...

比利時來台跨海尋親 竹市里長助雅斯敏2度走訪記憶中的燈塔與市集

雅斯敏在1976年被非法出養比利時，她憑著出養人翁節敦的信件來台尋親，新竹市舊港里長蔡松根姪女從網路得知雅斯敏外婆住在新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。