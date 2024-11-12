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香山區YouBike站點少、缺電輔車 市府明年編預算納評估
新竹市大眾運輸缺乏，不少民眾透過YouBike通勤，不過議員林盈徹今在議會質詢指出，竹市含竹科YouBike租借站點共有142處，但香山僅15處，占比只有10.5%；市議員蕭志潔也認為，YouBike2.0E電輔車有其需要。新竹市交通處也回應，各方提出的建議都會進行綜合評估。
林盈徹指出，前一陣子他為清大學生導覽香山內湖景點，但因內湖周遭完全沒有YouBike租借點可以歸還，相當不便。現行香山區YouBike生活圈僅到香山車站，南香山完全沒有租借點，呼籲交通處應加快建置進程，從鹽水圖書館繼續擴充站點，滿足香山區YouBike生活圈網絡。
市議員蕭志潔也指出，新竹縣及新竹科學園區已分別在去年6月及今年2月上路YouBike 2.0E電輔車，新竹市卻至今未有購置電輔車，她認為新竹風大，民眾有需求，加上竹竹生活圈是互通的，市府應考量購入電輔車。
新竹市交通處表示，市府將對各方提出的YouBike站點建議進行綜合評估，並將其納入設站名單，作為後續規畫的一部分。針對議員建議的站點，市府已將其納入設站名單中。
此外，市府已在明年度編列YouBike相關預算，將根據交通節點、機關學校、商圈、市場、住宅區及觀光景點等條件進行綜合評估後設置。
關於增加電輔車的部分，交通處說明，YouBike契約已包含未來增購電輔車的機制，並將該計畫納入明年YouBike預算一併考量，作為未來提升服務品質與便利性的一部分。
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