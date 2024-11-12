竹縣總圖外觀遭指似鐵皮屋 竹縣長楊文科承諾調整改善

國民黨新竹縣議員林禹佑今天質詢說，竹縣總圖書館因外觀不理想民眾堪憂盼改善，縣長楊文科說，縣總圖頂樓是運用鋁製材質，雖被聯想成鐵皮屋但材質不同，後續會調整。

新竹縣議會第20屆第4次定期會今天縣政總質詢，林禹佑質詢說，縣立總圖書館新建工程已進入尾聲，但有不少民眾對外觀感到不理想盼改善，文化局也應透過說明會，與民眾共同決議修整方向。

林禹佑說，另正規劃中的竹縣美術館外觀，縣府也應細心處理，才能符合民眾期待，希望未來館內展覽也要有亮點，對於展演內容也要更具國際性。

新竹縣政府文化局代理局長朱淑敏表示，總圖書館金屬屋頂優化，已請建築師研擬方案，進行模擬示意圖繪製中，後續將辦理說明會，與民眾溝通。

楊文科表示，竹縣總圖建築是以鋁製材質設置頂樓，因此遠看邊緣天際線，可能聯想為既定鐵皮屋印象，但材質不同，後續將調整，而美學見仁見智，但縣府從善如流。

對於美術館部分，朱淑敏指出，美術館目前規劃113年下半年至114年辦理建築競圖作業、委託專案管理團隊輔助文化局監控整體流程及請獲選建築師進行工程設計，預計115年底工程招標及開工。

楊文科說，希望透過競圖以利徵選優質規劃設計團隊，目前已做好前置規劃及準則，近期成立籌備處，硬體軟體同時進行，希望明年5月完成簽約、115年動工，另未來也會對文化藝術持續提升，打造國際性展演活動。