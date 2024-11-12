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桃園大溪花彩盛宴16日開幕 樂天女孩、偶像男團演出
桃園市大溪水岸花卉農遊16日登場，局長陳冠義表示，這次以「花彩盛艷」為主題，結合桃園在地農產與花卉地景之美，打造一場視覺盛宴，花田不僅布置繽紛的花卉，還融入桃園特產帶來新風貌。
農業局表示，「花彩盛宴」活動主題花田精心擺放象徵桃園農特產的形象裝置，包括可愛的水蜜桃「桃寶」、桃園好米「米寶」、黑毛豬「豬寶」及清脆的大溪綠竹筍「筍寶」等，讓桃園好農的農產品以活潑新姿態出現在花海之中，宛如一場花彩盛宴。此外，桃猿啦啦隊的吉祥物「樂天桃猿Rakuten Monkeys」也將首次登場花田景觀，增添滿滿在地特色與活力。
大溪水岸花卉農遊開幕式16日下午3時在李騰芳古宅停車場舉行，邀請樂天啦啦隊的樂天女孩、弗莎巴西打擊樂團，及高人氣偶像男團U:NUS帶來的音樂會，為活動掀起高潮。活動期間還有市集與豐富的表演，讓民眾享受一場精彩的「花彩盛艷」農遊體驗。
農業局說明，「花彩盛宴」每處花田花朵綻放程度不同，目前平均大約花開3、4成，各花區會陸續開放，花海圖騰也會愈來愈明顯。提醒開車前往的民眾可將車停在月眉第一、二停車場、多功能草皮園區停車場、橋頭停車場，活動期間於月眉休閒農業區有免費接駁車可搭乘至山豬湖生態園區，接駁車往返停靠點為月眉第一停車場、月眉休閒農業區服務中心、月眉第二停車場、多功能草皮園區停車場、山豬湖生態親水園區，上午9時至下午6時，平日每30分鐘一班次，假日20分鐘一班次。
更多2024大溪水岸花卉農遊系列活動，可至大溪水岸花卉農遊粉專、大溪區月眉休閒農業區粉專，及桃園好農臉書粉專查詢。
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