桃市今年自行車事故增1成 議員籲設專用車道

桃園市今年自行車事故較去年增加1成，今年5月有51位青少年騎自行車發生事故。議員批桃園自行車道長度和分布都遠輸台北，孩子通學路令許多家長擔憂。交通局回應，預計2030年前全市自行車道長度將增加約1倍，但現有道路設置自行車專用道恐排擠其他車種，將再研擬配套。

交通部道安平台統計，桃園市今年1至8月自行車事故共820件，占整體交通事故2.76%，較去年同期738件增加82件；今年820件自行車事故中，13至17歲青少年更占213件，比率高達26%。

「別讓人本交通大打折扣。」議員黃崇真今天質詢時表示，隨著YouBike站點數量提升，近年桃園騎自行車的人越來越多，更有許多學生騎車通勤，但桃園道路對自行車族非常不友善，相較台北自行車道長54萬2709公尺，桃園僅46萬4982公尺；台北市自行車道多分布在市中心，桃園卻多半在沿海觀光地區。

黃崇真直言，依據交通部統計，桃園市自行車騎士死傷人數自2018年起就逐年攀升，去年多達2133人，今年5月青少年騎自行車發生事故人數更達51人，創下新高；呼籲市府積極設置自行車專用道，並讓電輔車、電動滑板車及自行車都能有專用路權，以提升「綠色廊帶」比例，保障市民安全。

交通局長張新福表示，全市目前共有66條自行車道，受限市區路幅不足，自行車道發展初期著重休閒為主，既有自行車道路網大多分布於濱海旅遊景點或周邊農業區；未來自行車道建置，將針對環島路線規畫延伸段，預計2030年全市自行車道總長度將達800公里以上。

張新福坦言，現有馬路若設置自行車專用道，恐排擠其他車種空間，需再研擬配套，並與地方充分溝通後再評估試辦，市府也會研議串連重要景點、運輸場站、自行車道與YouBike站點，整合自行車道路網。