比利時來台跨海尋親 竹市里長助雅斯敏2度走訪記憶中的燈塔與市集

雅斯敏在1976年被非法出養比利時，她憑著出養人翁節敦的信件來台尋親，新竹市舊港里長蔡松根姪女從網路得知雅斯敏外婆住在新竹，經比對與南寮周邊景物吻合，決定幫忙尋親，蔡松根也2度陪同雅斯敏一家人走訪兒時記憶中的市集、燈塔等地標。

蔡松根指出，雅斯敏和丈夫、兒子於今年8月16日與18日2度至新竹市來尋親，一開始是姪女從網路得知雅斯敏尋親消息，綜合雅斯敏提到的軍營、市集、燈塔等線索，都與舊名「竹塹港」的南寮周邊地區景物吻合，在姪女幫忙下，聯繫駐歐盟兼駐比利時代表處，促成這2次的尋親之旅。

8月16日，雅斯敏一家人抵達舊港里民活動中心，與蔡松根透過翻譯交流。雅斯敏回憶，她1968年出生，父親是軍中伙食採購人員，母親則經營蔬果店。雅斯敏出生時母親年僅18歲，推算雙親應在1967年相識。

雅斯敏提到，她曾透過催眠喚起兒時記憶，父親曾載她騎行於土黃色的碎石路上，穿過木橋到達市集，記憶中的母親蔬果店位於狹小的市集，昏暗的店面、冰冷的水泥地板歷歷在目。

雅斯敏還憶起外婆家位於1座巨大燈塔附近，燈塔坐落山坡，往下走可抵達外婆居住的「水上房屋」，這些記憶碎片成為她此次造訪新竹的重要線索。

蔡松根則展示多張新竹早年照片，指出雅斯敏描述的燈塔，可能是舊港里1954年豎立的燈塔，就在他家後方。然而，該燈塔已多年前拆除，如今僅能藉由照片確認其真實存在。

至於土黃色碎石路、木橋與市集景象，也與蔡松根1959年兒時記憶相符，依照雅斯敏的出生年份，當時舊港橋已改建為水泥橋，但颱風損壞後經常臨時搭建木橋銜接，或許這正是雅斯敏記憶中的「碎石與木橋」畫面。

蔡松根也帶雅斯敏一家人走訪富美宮市集舊址。蔡松根說，這座廟宇已200多年歷史，小時候周圍有許多矮房店面，店內確實都很昏暗，地板也是水泥地，但現在舊市集已拆除改建為停車場。

關於軍營，現為南寮環保公園一帶，蔡松根表示，當時南寮是陸軍的重要軍事地點，軍人採買伙食選擇最近的富美宮市集，不過軍營1960年代就退出南寮。

雖雅斯敏描述的景點多與里長蔡松根的記憶吻合，仍無法確定她的出生地確實就在舊港里，尤其雅斯敏所提的「水上房屋」在該地並無歷史記載。