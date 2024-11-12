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議員籲開放騎樓停機車 竹市：採申請個案認定

中央社／ 新竹市12日電

時代力量新竹市議員林彥甫說，騎樓開放停機車的程序繁瑣，建議市府制定統一規範開放特定路段供停機車。竹市府表示，並非所有住戶願意開放騎樓供大眾停機車，仍採民眾申請、個案認定，不宜全面開放。

新竹市議會今天舉行單位業務質詢，林彥甫指出，新竹市近期試辦騎樓開放停機車，騎樓所有權人或大樓管委會須自行向交通處提出申請，並附上權狀、里長簽名等文件，程序繁瑣且採個案認定。

林彥甫表示，多名里長希望統一開放騎樓停車，採個別申請不但擾民、增加行政負擔，且會因相鄰未申請而產生衝突，民眾申請意願也不高，建議市府制定統一規範，改採公告路段實施方式。

林彥甫說，開放騎樓停車必須兼顧行人權益，如明訂建築物出入口通行寬度、規範機車不得於騎樓騎行，以及行人穿越線周邊、轉角處禁止停放等，做好相關配套措施確保行人通行無阻。

竹市府交通處透過文字指出，考量騎樓開放公眾停車涉及民眾意願及社區所有權人共識，非所有住戶皆願意開放公眾停車，不宜全面開放停車，目前仍採民眾申請、個案認定方式逐步推動。

交通處表示，騎樓開放停車之審查標準包括騎樓（含人行道）深至少3.5公尺以上，且無臨時或固定障礙物；周邊附近已無可供停放空間且仍有停車需求；須留設垂直道路之人行通道至少1.5公尺。

新竹 行人 騎樓

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