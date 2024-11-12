桃園違章洗車場排廢水 市府強制拆除建物設施

桃園市一處洗車場日前被舉報污染南崁溪，經桃園市政府跨局處稽查，發現業者同時也是被列管的違章建築，市府建管處立即列為優先拆除，今天將這處洗車場建物設施全數拆除。

桃園市政府建築管理處今天向媒體表示，10月間接獲民眾舉報桃園區南崁溪變成泡泡河，經桃園市政府環境保護局稽查，發現廢水來自附近一處洗車場，且這處洗車場還在1週內連續2次排放廢水。

建管處說，經對洗車場建物合法登記調查，發現這處場址前經查報為違章並列管在案，依據「桃園市違章建築處理要點」，將這處洗車場從B類違建，改列A類優先拆除對象，並發函要求業者在11月8日前完成拆除。

建管處表示，昨天派員到現場查看時，業者僅移除相關洗車設備，違建部分並無全數拆除。因業者逾期仍未完成拆除，因此在今天派機具將該址違規建物強制剷平。

建管處表示，對於造成公共環境污染業者，市府會跨機關檢視違規業者的態樣，讓違規業者無所遁形，提醒業者務必符合相關法規，切勿心存僥倖。