桃園新屋綠色隧道夜間幾乎「伸手不見五指」 民代盼改善

桃園新屋綠色隧道鄰近永安漁港，為許多遊客喜愛騎腳踏車享受林蔭及濱海風光處，不過全長約4公里的道路年久失修，2年前重舖並設置540組地面照明燈組。但民代批亮度有限，有裝跟沒裝是一樣的，民眾晚上根本不敢去，希望盡速解決。

桃園市養護工程處表示，因土地屬於國土署，且隧道位於保安林，導致台電牽線不易，目前將試辦LED景觀燈，了解成效後再改善。

新屋綠色隧道路面年久失修，過去出現坑洞崎嶇不平，為了改善路面問題，2年前花費2810萬施作，並裝設540組照明帶埋燈。

市議員陳睿生說，先前設置的地燈為太陽能感應式，不過常常被樹蔭及陰天遮蔽，就沒辦法有足夠燈光，加上地燈小，綠色隧道現在傍晚5點多天就黑了，但其實還有遊客在那，照明相當不足，晚上更「伸手不見五指」，沒有民眾敢去。

陳睿生表示，以現在太陽能技術不應該這麼差，加上附近有的地方也有路燈，不解為什麼不請台電拉電線興建路燈，能確保夜間照明，保障民眾及遊客安全。

養工處回應，新屋綠色隧道地燈由公所所設置，每4、5公尺具立設置一處，不過該區域鄰近海邊，所在區域為保安林，電力布設有困難度、且維護不易，也有生態疑慮，當初才採用太陽能地燈模式布設。

養工處說，照明不足問題，目前評估以青埔地區兒14公園太陽能LED景觀燈試辦案成果，延伸至該區域試辦；兒14公園共設置20盞太陽能LED景觀燈，可依不同季節、時段調光節能，全太陽能儲能供電自給自足。