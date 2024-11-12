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桃園新屋綠色隧道夜間幾乎「伸手不見五指」 民代盼改善

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋綠色隧道鄰近永安漁港為許多遊客喜愛騎腳踏車享受林蔭及濱海風光處，不過全長約4公里的道路年久失修，2年前重舖並設置540組地面照明燈組，不過有民代批亮度有限，有跟沒有是一樣的。記者翁唯真／攝影
桃園新屋綠色隧道鄰近永安漁港為許多遊客喜愛騎腳踏車享受林蔭及濱海風光處，不過全長約4公里的道路年久失修，2年前重舖並設置540組地面照明燈組，不過有民代批亮度有限，有跟沒有是一樣的。記者翁唯真／攝影

桃園新屋綠色隧道鄰近永安漁港，為許多遊客喜愛騎腳踏車享受林蔭及濱海風光處，不過全長約4公里的道路年久失修，2年前重舖並設置540組地面照明燈組。但民代批亮度有限，有裝跟沒裝是一樣的，民眾晚上根本不敢去，希望盡速解決。

桃園市養護工程處表示，因土地屬於國土署，且隧道位於保安林，導致台電牽線不易，目前將試辦LED景觀燈，了解成效後再改善。

新屋綠色隧道路面年久失修，過去出現坑洞崎嶇不平，為了改善路面問題，2年前花費2810萬施作，並裝設540組照明帶埋燈。

市議員陳睿生說，先前設置的地燈為太陽能感應式，不過常常被樹蔭及陰天遮蔽，就沒辦法有足夠燈光，加上地燈小，綠色隧道現在傍晚5點多天就黑了，但其實還有遊客在那，照明相當不足，晚上更「伸手不見五指」，沒有民眾敢去。

陳睿生表示，以現在太陽能技術不應該這麼差，加上附近有的地方也有路燈，不解為什麼不請台電拉電線興建路燈，能確保夜間照明，保障民眾及遊客安全。

養工處回應，新屋綠色隧道地燈由公所所設置，每4、5公尺具立設置一處，不過該區域鄰近海邊，所在區域為保安林，電力布設有困難度、且維護不易，也有生態疑慮，當初才採用太陽能地燈模式布設。

養工處說，照明不足問題，目前評估以青埔地區兒14公園太陽能LED景觀燈試辦案成果，延伸至該區域試辦；兒14公園共設置20盞太陽能LED景觀燈，可依不同季節、時段調光節能，全太陽能儲能供電自給自足。

養工處表示，針對綠色隧道試辦，預計明年上半年則1至2路口設置，再評估成效，決議最終方式。

桃園新屋綠色隧道鄰近永安漁港為許多遊客喜愛騎腳踏車享受林蔭及濱海風光處，不過全長約4公里的道路年久失修，2年前重舖並設置540組地面照明燈組，不過有民代批亮度有限，有跟沒有是一樣的。記者翁唯真／攝影
桃園新屋綠色隧道鄰近永安漁港為許多遊客喜愛騎腳踏車享受林蔭及濱海風光處，不過全長約4公里的道路年久失修，2年前重舖並設置540組地面照明燈組，不過有民代批亮度有限，有跟沒有是一樣的。記者翁唯真／攝影
桃園新屋綠色隧道鄰近永安漁港為許多遊客喜愛騎腳踏車享受林蔭及濱海風光處，不過全長約4公里的道路年久失修，2年前重舖並設置540組地面照明燈組，不過有民代批亮度有限，有跟沒有是一樣的。記者翁唯真／攝影
桃園新屋綠色隧道鄰近永安漁港為許多遊客喜愛騎腳踏車享受林蔭及濱海風光處，不過全長約4公里的道路年久失修，2年前重舖並設置540組地面照明燈組，不過有民代批亮度有限，有跟沒有是一樣的。記者翁唯真／攝影

台電 桃園 綠色隧道

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