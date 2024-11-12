竹市議員出奇招 林盈徹質詢交通處送上「誠實豆沙包」

新竹市議員林盈徹先前質詢交通處有關中華路五段664巷口朝山候車亭相關問題，林不滿當時處長倪茂榮答詢南下候車亭照明已做好，但實際去看卻是漆黑一片。今在議會質詢時，林盈徹自備「誠實豆沙包」送給倪茂榮，勉勵他未來誠實回答問題。

林盈徹質詢時常自備各種道具，先前在議會質詢市長高虹安時，更自製「新竹風人事轉盤」細數高虹安任內人事風波。今天他也自備「誠實豆沙包」進入議會質詢，希望用來勉勵交通處長倪茂榮。

林盈徹指出，他先前提出希望在苗栗客運朝山候車亭增加夜間照明，雖北上方向的候車亭還在做細部規畫，但是南下的候車亭應已可設置。當時交通處長答詢時胸有成足指出，朝山候車亭南側照明已經做好，北側部分還再爭取。

林盈徹說，他晚上至朝山候車亭確認，但無論是北上還是南下方向，候車亭完全沒有照明設備，認為交通處長倪茂榮答覆不老實、可能說謊，因此他準備了「誠實豆沙包」來勉勵倪茂榮。

林盈徹表示，希望未來不管是面對市政還是民意，都能坦然去面對，用踏實、誠實的態度解決問題，說完後後林盈徹也步下質詢台送上「誠實豆沙包」，倪茂榮也收下。