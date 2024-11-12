快訊

豪雨狂炸！台鐵新馬至蘇澳新站「軌道如河道」雙線不通

估天兔颱風3地在陸警範圍 專家曝與21年前米勒相似：陣雨恐集中東南部

男人圓夢！大樹藥局真的可以換PS5 免費兌換規則曝光、網大讚：老公很喜歡

候車亭沒燈卻稱已完成 竹市議員贈官員誠實豆沙包

中央社／ 新竹市12日電

新竹議員林盈徹說，香山區有公車候車亭無夜間照明，交通處長倪茂榮日前在議會報告時稱已完成，但現場查看仍漆黑一片，今天贈「誠實豆沙包」籲倪茂榮面對民代建議能誠實。

新竹市議會今天舉行單位業務質詢，民進黨議員林盈徹指出，竹市許多公車站牌老舊歪斜，且存在不少老舊候車亭，尤其香山區部分候車亭至今缺乏夜間照明設備，影響民眾夜間候車安全與權益。

林盈徹指出，他曾建議交通處在苗栗客運朝山候車亭增加照明設備，倪茂榮日前在議會報告時稱已完成建置，但當晚前往查看仍一片漆黑，所以特別利用今天質詢時間送1顆「誠實豆沙包」，籲倪茂榮未來針對民代、民眾建議都能誠實且坦然以對。

林盈徹建議，許多縣市打造特色候車亭成為民眾打卡景點，期許新竹市也可設計、建構新式候車亭，盼吸引更多外地遊客到訪。

倪茂榮答詢指出，中華路四至六段共有50個公車站，其中有23個站牌，候車亭則有市府建設的17座、私人蓋的10座，市府已向公路局申請明年在新竹市建置20座候車亭，其中15座在香山區中華路，未來會持續改善及優化。

關於特色候車亭，倪茂榮說，針對中華路四至六段的候車亭，希望先求有、功能正常，未來會努力尋找企業認養，會在經費充足狀況下研議打造特色候車亭。

公車 新竹 議員

延伸閱讀

議員質疑中華路四至六段改善後路變小 竹市府：降速設計

竹市稱租金補貼申請率高 議員籲照顧流動人口

竹市東光路機車可直接左轉光復路 11/4中午起實施

往竹科方向機車多到溢流對向車道 新竹巿東光路將開放左轉

相關新聞

桃園新屋綠色隧道夜間幾乎「伸手不見五指」 民代盼改善

桃園新屋綠色隧道鄰近永安漁港，為許多遊客喜愛騎腳踏車享受林蔭及濱海風光處，不過全長約4公里的道路年久失修，2年前重舖並設...

竹市議員出奇招 林盈徹質詢交通處送上「誠實豆沙包」

新竹市議員林盈徹先前質詢交通處有關中華路五段664巷口朝山候車亭相關問題，林不滿當時處長倪茂榮答詢南下候車亭照明已做好，...

13鄉鎮沒有托嬰中心議員羅貴星要求增設 苗栗縣府：持續盤點適合空間

苗栗縣議會今天上午縣政總質詢，議員羅貴星以「拒當二等縣民」質詢縣內至今仍有13鄉鎮沒有托嬰中心，也沒有身心障礙者服務據點...

12年領廖志坤基金會10.5萬 台大研究生約定回饋社會

台灣大學電信工程研究所學生陳錡揅12年來，領取廖志坤基金會獎學金10.5萬元，今年是最後一年，他特別感謝廖志坤獎學金，在...

勇敢抗癌！不倒騎士騎單車環島全台 倒數第二站抵新竹

為鼓勵癌友走出戶外、樂觀對抗病魔，由台灣抗癌協會主辦的「2024不倒騎士　騎出生命」單車環島圓夢活動，本月月3日自台北馬...

桃市府「包公車」！大陣仗稽查中油桃煉廠空水廢毒土

中油桃園煉廠今年下半年工安（外包工人加盲維修）、汙染、火警都有，議員劉勝全昨天在議會質詢要求拿出作為，環保局長陳世偉強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。