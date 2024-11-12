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13鄉鎮沒有托嬰中心議員羅貴星要求增設 苗栗縣府：持續盤點適合空間
苗栗縣議會今天上午縣政總質詢，議員羅貴星以「拒當二等縣民」質詢縣內至今仍有13鄉鎮沒有托嬰中心，也沒有身心障礙者服務據點，強烈要求盡快規畫，優先在未設有托嬰中心的13鄉鎮設立公立托嬰中心，保障偏鄉家庭的育嬰需求。
「別讓二、六選區成為施政孤兒」羅貴星首先質詢社會處，他多次質詢後至今，有十三個鄉鎮仍然未設置公托資源，雖然縣內公托家數成長，但完全沒有擴充到其他鄉鎮，明年度中央編列3500萬元委託辦理公共托育家園，盼社會處盡速檢討改善。
此外，縣內也有十二個鄉鎮完全沒有身心障礙社區式日間照顧，中央政府也有編列數千萬元經費協助，社會處應優先考慮未設置鄉鎮來研議設置，保障偏鄉弱勢權益，落實社福資源區域平衡。
社會處長張國棟表示，目前持續盤點適合的公部門空間，當中以學校為主，並以生活圈為考量，針對人口有增長趨勢及發展高的鄉鎮為優先，因為很怕招生不足影響廠商經營意願，明年預計在三義及造橋增設兩處托嬰中心；至於身障服務據點，明年將規畫增設銅鑼一處，其它仍待持續尋找合適地點。
縣長鍾東錦則表示，苗南地區的生育率低到讓人害怕，從100年的生育率有6000多位嬰兒，而今年到目前還不到2000位；其實要設置並不難，只要學校有空間就能來裝修，經費也不是很多，縣府稍微挪一挪還是可以支應，比較擔心的是找不到願意來接手公托的業者。既然議員有這建議也可以一試，先把公托設好，也許年輕人更敢生，或許也是一件好事。
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