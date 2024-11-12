12年領廖志坤基金會10.5萬 台大研究生約定回饋社會

台灣大學電信工程研究所學生陳錡揅12年來，領取廖志坤基金會獎學金10.5萬元，今年是最後一年，他特別感謝廖志坤獎學金，在求學路途關懷和協助，約定未來工作有能力時，一定回饋社會。

廖志坤生前於1996年在苗栗縣南庄鄉獅頭山附近採訪，開車與砂石車發生事故死亡，他的母親張秋子捐250萬元設立基金會，以孳息及社會各界熱心捐助，發給中港溪地區頭份市、三灣鄉、南庄鄉低收入戶國中以上學子獎學金，日前在頭份市建國國中舉頒發第28年獎學金。

廖志坤遺愛在人間，頒發獎學金逐漸開花結果，陳錡揅從國中起，連續12年拿獎學金，今年應是他最後一年領廖志坤獎學金，他特別珍惜，表示累計領了10萬5000元獎學金，讓他在求學路途能稍微喘口氣。

他感受到基金會的溫馨，明年起無法再領獎學金了，因此趁最後一次領獎機會，向廖志坤基金會執行長周恆和，捐贈人趨勢民調公司董事長吳世昌表達由衷的感謝。

周恆和強調未來在贊助者全力支持下，獎學金的發放將朝更有溫度的方向邁進，像今年昇恆昌免稅店所屬江許筍基金會，就加入扶助類獎學金發放，這項仿家扶作法的扶助金，每月發2000元給需要的學子，連續發12個月，有別於固定金額的獎學金，目前獎學金國中發5000元，高中到研究所1萬元，是目前苗栗各項獎學金數一數二。

今年頒獎典禮，特別感謝年中過世的光罩基金會董事長吳國精，全體與會董事，校長，捐贈者，受獎學生為吳董長默哀3分鐘，基金會這些年因吳董及光罩基金會的慷慨解囊，新增拔尖獎助金，讓有潛力學子自提申請計畫，經審核後發給教練費，資材費，營養費等，讓受補助學子能無後顧之憂，目前已有受獎學生甚至勇奪世界直排輪亞軍，吳國精雖已離世，但女兒吳昭宜帶領的光罩基金會仍繼續贊助拔尖計畫，完成吳董遺志。