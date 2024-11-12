勇敢抗癌！不倒騎士騎單車環島全台 倒數第二站抵新竹

為鼓勵癌友走出戶外、樂觀對抗病魔，由台灣抗癌協會主辦的「2024不倒騎士 騎出生命」單車環島圓夢活動，本月月3日自台北馬偕醫院啟程，展開為期10天、總公里數長達1100公里的騎行挑戰。50名國內外抗癌勇士及公益陪騎車友今於旅程最後一哩路的早晨來到竹市，新竹馬偕兒童醫院長楊俊仁代表迎接，並準備能量補給為抗癌鬥士們補充體力。

楊俊仁表示，近年來醫療技術的進步，透過早期發現、早期治療，癌症治癒率和存活率已不斷地提高。許多研究更明確指出，罹癌的病友透過規律生活、健康飲食及適量運動，可有效降低癌症復發率及死亡風險。感謝台灣抗癌協會每年舉辦這麼有意義的活動，這群不倒騎士以實際行動展現勇氣與決心，更證明罹癌也可以藉由運動找回健康。

台灣抗癌協會新任理事長、馬偕紀念醫院胸腔外科主任黃文傑表示，他將致力於推動抗癌教育和提升民眾對癌症的認識，並強調早期篩檢的重要性。希望透過協會力量，提供更多支持與資源，幫助癌症患者及其家屬渡過難關，並推動社會對抗癌工作的關注與參與。

黃文傑強調，罹癌病人在撐過治療期後，走向復原的階段至關重要，保持均衡飲食、適當運動對身心健康有相當大的幫助。此次活動廣邀癌友參加，並歡迎各縣市的單車好友相約陪騎，希望藉由運動幫助癌友們建立更緊密的支持網絡，透過共同的努力與陪伴，在復原的道路上不再孤單。

台灣抗癌協會創會長吳興傳說，他曾罹患大腸癌第三期，但沒有輕易被病魔打倒，深知運動在恢復健康過程中的價值。從13年前號召癌友單車環島開始，就常用「每天一身汗，醫生不用看」及「每日一萬步，健康有保固」這兩句話來激勵癌友走出戶外、用運動延續生命。

全程陪騎、隨行照顧癌友，臨床工作經驗超過30年的專科護理師鄭瓊琳分享，癌症患者在醫院內能獲得專業的醫療建議和照護，但出院後往往需獨自面對身心的不適與壓力。她回憶，曾經照護過的一位30幾歲的大腸癌患者，手術後順利返家卻不久後輕生的事件，這讓她深感震撼，也促使她思考如何在院外為患者提供更多支持。

鄭瓊琳說，馬偕醫院醫療團隊不僅在院內提供治療與照護，還計畫通過環島活動將醫療服務延伸至全台，實現「從院內顧到院外」的目標。這一舉措旨在改變傳統的醫療模式，建立與患者的永續關係，讓更多癌症患者在治療過程中獲得全方位的支持與關懷。