桃市府無預警「包公車」！大陣仗稽查中油桃煉廠空水廢毒土

中油桃園煉廠今年下半年工安（外包工人加盲維修）、汙染、火警都有，議員劉勝全昨天在議會質詢要求拿出作為，環保局長陳世偉強調最近會總體檢。今天上午，環保局無預告啟動規畫多日的「包公車」總體檢專案，超過60人進桃煉廠分組針對空、水、廢、毒、土壤等5大面向查核及功能評鑑。

預估「包公車」查核行動要到下午下班前才能結束，環保局長陳世偉上午在議會總質詢，結束後隨即到桃煉廠參與下午的查核行動，屆時各體檢小組會列出需改善的缺失限期改善，否則開罰。中油表示配合市府稽查，下午拿到總體檢報告後，要開會討論。

環保局長陳世偉說，取名「包公車」總體檢具有兩個涵義，一方面是參與體檢的至少有8位學者專家，環保局派出近60人，因此採公車接駁，二是代表總體檢要發揮「公正無私」包公精神，廣納專家學者建言，嚴格查驗並要求中油桃煉廠改善缺失，解決民怨。

環保局今天對桃煉廠總體檢項目包括空汙防制、水汙處理、廢棄物處置、毒化物管理及土水整治5大面向，由各科室技正以上人員及環保領域專家學者，共同組成桃園煉油廠環保效能體檢小組，上午9時無預警啟動「包公車」總體檢專案。

議員李宗豪指出，桃園市目前環境稽查人員不足，新北有上百位，桃園只有新北約一半的人力，稽查的量不輸新北，加上很多是臨時人員待不住，一直補不滿人，應該要增加正式編制人員。另外，防治汙染不限中油，市府要有全面的稽查計畫，再來就是中遷廠問題討論很久了，要趁國土計畫法檢討中，把中油遷往非人口密集區，而不是在市區小害大災不斷。

中油桃煉廠日前發生火警，環保局表示疑似M07製程中真空蒸餾塔輸送柏油的管線破洞，造成氣體從破洞處洩漏，因真空蒸餾塔的高溫作用造成燃燒。議員凌濤當時就批經濟部長郭智輝日前來桃園煉油廠勘查時，對桃煉廠址轉型語焉不詳，不敢具體承諾，持續唬弄桃園市民，國營事業內部管理都有問題，部長還談什麼菲律賓買電？他呼籲市府不應再配合講話不算話的中央官員開類似會議。

議員劉勝全說，中油連續汙染事件 包括水、土等，前一陣子颱風夜也找到非法排汙染，一定要遷廠，市府要實施鐵腕政策，罰10萬元對中油不痛不癢，還說水汙染是不小心排的，但又明顯是蓄意為之，環保局這次既然大陣仗稽查，一定要落實。