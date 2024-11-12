桃園十萬人口犯罪率逼績效惹議 基層警：是在害張善政

桃園市基層警員最近在網路「靠北」批評警察局長官以全般刑案發生破獲率管理治安「活在過去」，桃園市刑大近期統計每十萬人口刑案發生數，「吊車尾」分局基層員警議論不公，基層員警今天上午說，目前桃園這項統計數字六都最後，這種不考慮流動人口、不管無犯罪人案件算法，「是在害張善政市長」。

市警局刑警大隊統計9月1日至本月10日，桃園市每十萬人口刑案發生率，在全國各縣市排名倒數第2、僅比新竹市少，六都排名倒數第一，桃園市10個分局中，十萬人刑案發生率，幾乎是中壢約950件、大園770件、龜山750件、八德720件等3分局「吊車尾」。

這種以戶籍十萬人口起算的刑案發生犯罪率計算，基層員警產生不平之鳴，有員警「靠北」說，他想問桃園市警局位長官，開會靠北全般刑案發生破獲率，都民國幾年了，這種刑案紀錄表數字魔術師的工作還繼續玩嗎？引起關切，有員警說，「治安就是建立在剝削基層警察上面」；也有員警說，「拿不同縣市刑案發生率比較檢討，完全不考慮社會人口結構、經濟環境差異，「簡單又粗暴」。

桃園市刑警大隊表示，警政署自9月1日起執行每十萬人口刑案發生率，這是換一種新的犯罪統計方式，利用刑案統計方式，來呈現地區治安特性，這種管理治安算法，並沒有很特別。

中壢、大園、龜山分局基層員警說，這種算法「是在逼績效壓榨基層」，中壢區戶籍人口約44萬、大園約16萬、龜山約17萬，中壢有工業區、大學的移工、學生流動人口超過20萬，龜山有工業區、大學和林口長庚醫院的移工、學生及病患、家屬流動人口超過30萬，大園有工業區、航空城建設移工等流動人口超過20 萬，流動人口不計、犯罪卻算，這種以戶籍人口計算全般刑案和詐欺、竊盜、毒品、暴力犯罪率發生，犯罪率不高才怪！

有的基層員警說，市刑大以上級指示威壓基層逼績效，如今幾個分局基層「壓力山大」，還有八德分局這項排名第6 ，竟是因為自報輸入抓到毒品、酒駕公危案件，這種每被害人犯罪率輸入愈多、刑案犯罪率愈高，這不是逼基層吃案嗎？如今這項排名桃園是六都最後一名、刑案犯罪率最高，六都治安績效排名不好，「是在害張善政市長」。