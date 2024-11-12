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傳黃國昌轉戰新竹市長？李國璋：大家仍期待高虹安回歸

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民眾黨新竹市議員李國璋今受訪指出，黨內完全沒有針對類似議題討論，且許多人與新竹市民仍樂觀希望目前停職的市長高虹安能順利回歸市府。記者王駿杰／攝影
民眾黨新竹市議員李國璋今受訪指出，黨內完全沒有針對類似議題討論，且許多人與新竹市民仍樂觀希望目前停職的市長高虹安能順利回歸市府。記者王駿杰／攝影

國民黨積極佈局2026新竹市長選戰，近日傳出藍營有意在新竹選戰重現藍白合，讓原先表態參選新北市長的民眾黨立委黃國昌轉戰竹市；對此，民眾黨新竹市議員李國璋今受訪指出，黨內完全沒有針對類似議題討論，且許多人與新竹市民仍樂觀希望目前停職的市長高虹安能順利回歸市府。

李國璋說，黃國昌在立院很忙碌，他不認為黃有心思去想選舉相關，目前在地民眾黨與市民都還樂觀期待高虹安回歸市府，且代理市長邱臣遠在高虹安的支持與市府員工努力下，整個市政運作都非常穩定進行，宛如倒吃甘蔗般且逐漸開花結果，他強調，政黨合作不應該只限於選舉提名討論，大家應該還看市府與議會間的合作，這才是政黨合作該努力的方向。

另外，李國璋指出，外界討論2026新竹市長選戰布局，這些應該都是對竹市的關切，其實大家也可以多將心思花在關心財劃法，或主席柯文哲近況、柯承發的健康狀況。

針對民眾黨在竹市長選戰的布局，邱臣遠受訪指出，現在適逢議會定期會期間，他正積極爭取明年度預算，他只有八個字「認真工作、專心市政」，他會秉持初衷落實高虹安的政見與施政藍圖，來回應廣大市民的期待。

邱臣遠受訪指出，現在適逢議會定期會期間，他正積極爭取明年度預算，他只有八個字「認真工作、專心市政」。記者王駿杰／攝影
邱臣遠受訪指出，現在適逢議會定期會期間，他正積極爭取明年度預算，他只有八個字「認真工作、專心市政」。記者王駿杰／攝影

新竹 民眾黨 高虹安 黃國昌

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