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苗縣議會縣政總質詢 議員陳春暖爭取設置卓蘭葡萄酒莊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
議員陳春暖爭取設置卓蘭葡萄酒莊以促進觀光發展，開拓農民收益與地方特色的新契機。記者吳傑沐／攝影
議員陳春暖爭取設置卓蘭葡萄酒莊以促進觀光發展，開拓農民收益與地方特色的新契機。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣議會第4次縣政總質詢今天議程由議員陳春暖首先登場，她特別關心卓蘭的觀光、交通與醫療，其中為了打造水果產業新地標，促進觀光發展，她爭取設置卓蘭葡萄酒莊，以開拓農民收益與地方特色的新契機。

陳春暖認為，大湖地區盛產草莓，全國聞名，當中大湖草莓酒莊每年都吸引大量觀光遊客造訪，而卓蘭有水果王國之稱，生產的葡萄也是全國有名，盼縣府能協助爭取設置卓蘭葡萄酒莊，促進觀光發展。她並指出，大峽谷景點有約3公頃公有地，假日也有小市集，是非常適合規畫葡萄酒莊的地點。

縣府文觀局長林彥甫表示，大湖草莓酒莊當初設置有其背景及中央補助款項的挹注，而且是由大湖地區農會接手經營；若要設置卓蘭葡萄酒莊首先是經費來源，其次卓蘭農會是否有意願經營更是重中之重，這些都還要再考量。

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