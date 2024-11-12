桃園洗車場亂排廢水竟還是違章建築 市府施鐵腕拆除

上個月有民眾檢舉，桃園市桃園區南崁溪變成泡泡河，經市府環保局稽查，廢水來自附近一處洗車場，建管處也展開調查，發現該洗車場是違章建築並列管在案，立刻啟動程序，今天進場拆除。

南崁溪桃園區中央街附近涵洞上月10日突然出現大量白色泡泡與泥流，由於當天風勢稍強，泡泡被吹上岸邊公園，引散步運動民眾側目與議論，環保局追查泡泡來自附近自助洗車場。

建管處表示，該洗車場10月中旬經民眾檢舉排放廢水，且一周連續兩次，市府高度重視並啟動跨局處合作，根除違規業者。建管處依據「桃園市違章建築處理要點」，對於具有危害公安、環境衛生的違章建築提升排拆順序，將該洗車場從B類違建，改列A類優先拆除對象，發函要求業者於11月8日前完成拆除，若逾期仍未完成，由市府強制拆除。

建管處昨日到現場查看時，發現業者僅移除相關洗車設備，並未全數拆除違建，於是今天派機具進場，將該址違規建物剷平。