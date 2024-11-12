聽新聞
0:00 / 0:00
桃園洗車場亂排廢水竟還是違章建築 市府施鐵腕拆除
上個月有民眾檢舉，桃園市桃園區南崁溪變成泡泡河，經市府環保局稽查，廢水來自附近一處洗車場，建管處也展開調查，發現該洗車場是違章建築並列管在案，立刻啟動程序，今天進場拆除。
南崁溪桃園區中央街附近涵洞上月10日突然出現大量白色泡泡與泥流，由於當天風勢稍強，泡泡被吹上岸邊公園，引散步運動民眾側目與議論，環保局追查泡泡來自附近自助洗車場。
建管處表示，該洗車場10月中旬經民眾檢舉排放廢水，且一周連續兩次，市府高度重視並啟動跨局處合作，根除違規業者。建管處依據「桃園市違章建築處理要點」，對於具有危害公安、環境衛生的違章建築提升排拆順序，將該洗車場從B類違建，改列A類優先拆除對象，發函要求業者於11月8日前完成拆除，若逾期仍未完成，由市府強制拆除。
建管處昨日到現場查看時，發現業者僅移除相關洗車設備，並未全數拆除違建，於是今天派機具進場，將該址違規建物剷平。
建管處表示，目前市府跨機關有共識，對於造成公共環境汙染業者，市府環保局、消防局等團隊會加強橫向聯繫，跨機關檢視違規業者的態樣，讓違規業者無所遁形，提醒業者開業務必符合相關法規，建物也要登記符合規定，合法的建物使用有技師協助檢視，才能安全使用，切勿心存僥倖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言