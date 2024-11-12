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沒試跑、影響攤商生計 議員質疑新竹城市馬拉松準備不足

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹城市馬拉松今年報名人數更創下新高，超過1萬2100名跑者參加，不過議員指出影響攤商生意、沒試跑與告示牌等問題。圖／新竹市政府提供
新竹城市馬拉松今年報名人數更創下新高，超過1萬2100名跑者參加，不過議員指出影響攤商生意、沒試跑與告示牌等問題。圖／新竹市政府提供

新竹城市馬拉松將於17日在樹林頭公園登場，不過市議員黃美慧指出，因活動封路影響附近市場攤商無法營業，嚴重影響生計；市議員曾資程也指出，到現在都還沒有看到告示牌提醒周圍的居民，也沒有邀請跑友進行試跑。市府也表示都在進行中。

新竹城市馬拉松將今年賽會主題延續「竹步較勁 塹你來跑」，市府更再次與新竹都城隍廟合作，為全馬及半馬的完賽跑者提供由城隍廟加持的專屬完賽徽章，並邀請人氣冠軍教練徐棟英擔任超慢跑組別的配速領跑員，讓不擅長跑步的初學者們，能夠輕鬆愉快地完成全程，今年報名人數更創下新高，超過1萬2100名跑者參加。

「城市光榮犧牲商家生存權公平嗎？」黃美慧在議會質詢時指出，因舉辦城市馬拉松，清晨4點到下午1點半進行交通管制，讓士林市場最精華時段無法賺錢，最後商家決定關門，雖然去年有做折價券讓跑者能進來購物，但成效不佳，每年只要在樹林頭舉辦馬拉松，都會發生這樣狀況，活動應該要給當地創造商機，但現在卻直接讓他們關門。

曾資程也指出，今年將有1.2萬名跑者參加此賽事，但跑者會經過的路線，到現在都還沒有看到告示牌提醒周圍的居民，活動期間將會進行封路，市府今年也沒有邀請跑友試跑，為了能夠讓參賽者有更美好的路跑體驗，希望市政府能夠邀請跑者進行試跑，讓專業的人給予真實的回饋，將會是最棒的加分環節。

新竹市產發處表示，原本有和攤商溝通，由市府設置帳篷讓商家到外面擺攤，但最後商家還是決定休息；新竹市教育處則表示，今年城市馬拉松已調整賽道起跑點，將起跑點移置到境福街口附近，讓攤商、居民進出士林市場補貨採買較去年將更加方便。

關於試跑部分，教育處表示將持續針對賽道巡查，已完成執行廠商與市府賽道會勘，康芮颱風後亦派員巡視賽道是否有損壞情形，並完成邀請跑者試跑南寮區部份路線賽道。

有關馬拉松告示牌，教育處表示，依廠商規畫期程已於11日晚間起陸續掛牌。

市議員曾資程也指出，城市馬拉松跑者會經過的路線，到現在都還沒有看到告示牌提醒周圍的居民，活動期間將會進行封路，今年也沒有邀請跑友試跑。圖／曾資程提供
市議員曾資程也指出，城市馬拉松跑者會經過的路線，到現在都還沒有看到告示牌提醒周圍的居民，活動期間將會進行封路，今年也沒有邀請跑友試跑。圖／曾資程提供
黃美慧在議會質詢時指出，因舉辦城市馬拉松，清晨4點到下午1點半進行交通管制，讓士林市場最精華時段無法賺錢，最後商家決定關門。記者黃羿馨／攝影
黃美慧在議會質詢時指出，因舉辦城市馬拉松，清晨4點到下午1點半進行交通管制，讓士林市場最精華時段無法賺錢，最後商家決定關門。記者黃羿馨／攝影

告示牌 攤商 新竹 議員 馬拉松

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