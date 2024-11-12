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雅斯敏新竹尋親 里長助拼湊記憶中的燈塔與市集

中央社／ 新竹市12日電

雅斯敏尋親4

比利時婦人雅斯敏（Yasmine Martin）為找尋親生父母，今年8月帶著兒時斷續記憶到新竹市，由舊港里長蔡松根帶領走訪她兒時記憶中的市集、燈塔等地標，盼拼湊埋藏於心的片段。

48年前，雅斯敏被非法送養到比利時，過著幸福生活，但20多年前大女兒出生後，她突然浮現生父母說「有一天一定把你帶回家」畫面，開始好奇身世真相，萌生尋找台灣親人念頭，今年8月，她與丈夫、兒子飛抵台灣展開尋親之旅。

談及新竹尋親緣起，蔡松根向中央社記者表示，他的姪女從網路得知雅斯敏的外婆住在新竹，經聯繫駐歐盟兼駐比利時代表處，綜合雅斯敏提到的軍營、市集、燈塔等線索，都與舊名「竹塹港」的南寮周邊地區景物吻合，決定幫忙尋親。

8月16日，雅斯敏一行人抵達舊港里民活動中心，透過翻譯人員協助，她與蔡松根進行深入對話。

雅斯敏說，她出生於1968年，父親是1名軍人，在軍中擔任伙食採購；雅斯敏的母親則經營蔬果店，雅斯敏出生時母親18歲，判斷父母應是1967年認識。

雅斯敏曾透過催眠喚起兒時記憶，她說，父親曾騎機車載她行經土黃色的碎石路，穿過1座木橋到市集，母親的蔬果店就在市集中，店面昏暗、狹小，地板為水泥材質。

雅斯敏記得外婆家位於1座巨大燈塔附近，燈塔豎立在山坡上，記憶中的燈塔僅顯現出上半部，順著燈塔旁斜坡往下走，就能抵達外婆居住的「水上房屋」，這些斷續記憶是她此次造訪新竹的重要線索。

在雅斯敏闡述完所知記憶後，蔡松根展示多張新竹市早期照片，雅斯敏所描述的燈塔可能是1954年設立在舊港里的巨大燈塔，就位在蔡松根家後方不遠處。

「我自己也是只看到上半部」蔡松根指著老照片說，由於燈塔位在樹林中，下半部被樹木遮擋，與雅斯敏的描述相符，但燈塔已於多年前拆除，現只能透過照片確認是否為雅斯敏記憶中場景。

至於雅斯敏所說的土黃色碎石路、木橋與市集，都與1959年出生的蔡松根兒時記憶吻合。不過，按照雅斯敏出生年計算，當時舊港橋早已改建為水泥橋，偶爾會被颱風損壞，確實常臨時搭建木橋銜接。

結束對話後，蔡松根先帶雅斯敏一行人走訪富美宮市集舊址。他說，這座廟宇已200多年歷史，小時候周圍有許多矮房店面，店內確實都很昏暗，地板也是水泥地，但現在舊市集已拆除改建為停車場。

關於軍營，現為南寮環保公園一帶，蔡松根引領雅斯敏走訪時說，當時南寮是陸軍的重要軍事地點，軍人採買伙食選擇最近的富美宮市集，不過軍營1960年代就退出南寮。

儘管雅斯敏描述的景點多與里長蔡松根的記憶吻合，仍無法確定她的出生地確實就在舊港里，尤其雅斯敏所提的「水上房屋」在該地並無歷史記載。

蔡松根說，舊港里人口不多，若當時真有未婚生子情況，鄰里間應該會有耳聞，雖已拼湊出許多線索，但仍缺少關鍵證據確定雅斯敏的親生背景，他將持續走訪附近鄰里詢問耆老，盡力幫忙找到雅斯敏與地方的連結。

結束走訪行程後，記者詢問雅斯敏感想，她泛著淚說，相信父母從未放棄她，且仍在某個地方等待她的尋找，此次走訪新竹看到老照片、景點，雖不是每個細節都與記憶一致，但都相似，讓她更有信心繼續尋親。

雅斯敏的丈夫里昂布朗柯（Rafael Leon Blanco）也說，這趟行程超出他們的預期，讓他們對尋親有了新希望，他相信，或許有一天能真正找回雅斯敏的失散親人，解開她的身世之謎。

新竹 燈塔

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