「對的事要做」迎大矽谷 鍾東錦挺合法土資場

桃竹苗大矽谷計畫在即，恐衍生營建挖掘的土石方無處去，苗栗縣議員林寶珠昨天質詢時也要求縣府留意廢棄物裁罰比例原則。縣長鍾東錦答詢表態，合法土石資源場對的事要做，縣府施展公權力，廠商才敢來投資，並允諾審酌動機、目的等裁處。

有業者在頭屋鄉外獅潭申設九星土石方資源堆置處理場，日前會勘案場時，爆發大批居民抗議，也引起民代關切。鍾東錦昨在議會答覆林寶珠質詢時說，他了解社會的氛圍，對剩餘土石方窮追猛打，但要覓點不太容易，民眾表達意見合理，縣府也絕對不能退縮，只要是對的事情一定要做。

鍾東錦也直言，接下來有大矽谷計畫，挖掘的土石方不是百萬，而是千萬立方公尺要去哪裡？也要做好規畫，廠商才敢來投資，也讓黑道無法介入。

另，林寶珠舉後龍鎮案例，有居民因毗鄰房屋地基高於田地，自行填平約60坪種植蔬菜，供自行食用，卻挨罰30萬元，她認為，不能因廢棄物亂象備受矚目，就與職業性大規模亂倒罰一樣重，不合乎情理及比例原則。

縣府水利處長楊明鐃答覆依準則裁處，水利處會加以審視；鍾東錦也表示，違法填土罰6萬元到30萬元，農作跟職業性倒土不同，要看來源、目的、動機及數量等方面，並據以裁罰金額的高低。