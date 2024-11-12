桃停車位一位難求 議員籲設共享車位

桃園市去年汽車增加1.7萬輛、機車3.4萬輛，汽機車格分別只增加2558格、1383格，議員質疑停車位患寡也患不均，呼籲市府應跟進台中，開放公家機關空間設「共享車位」。桃園市交通局回應，評估調整停車場費率，並規畫共享車位計畫，預計明年上路。

台中市交通局長葉昭甫說，今年6月到11月，中市分3波釋出公家機關停車場共享車位1310格，約為4座立體停車場的車格數，全面盤點各單位夜間、例假日可釋出的停車空間，共享車格委託民間收費管理，確保停車空間利用最大化。

桃園市議員楊家俍昨質詢，桃園停車位成長緩慢，跟不上桃園登記汽機車數量，經常一位難求；桃園總圖停車場、北景雲計畫地下停車場、武陵高中新建專科教室大樓停車場等，卻被審計處點名使用率未達50%，凸顯桃園停車位患寡又患不均。

楊家俍表示，隨都市發展，未來停車問題恐更嚴重，建議市府應採取「螞蟻雄兵」策略，鼓勵更多閒置空間轉作停車場使用。

議員劉勝全呼籲，市府應跟進台中，開放圖書館、區公所等公家機關的停車空間設共享車格，在公務人員下班後，提供給民眾使用，釋放公家車位可節省上億建設經費，也能有效解決停車問題，增加使用率。

桃園市交通局長張新福說，桃園停車位不足問題難解，重點是提高周轉率，針對空間有限商業區及精華區，市府規畫採累進費率，每小時收費20至60元不等，停越久費率越貴，避免車輛長期占用，等會勘後公告實施。

張新福說，市府持續鼓勵民間將閒置空地改建停車場，依桃園市民間設置臨時路外獎助辦法，每設1個小型車停車位獎助3000元，獎助金最高60萬元；共享車位規畫中，明年初市府會選部分府外機關試辦，若成效佳，再評估擴大開放學校空間。