新竹湖口八卦窯列「暫定古蹟」期限將將屆 文化局再延半年

新竹縣湖口鄉波羅汶八卦窯經民間提報具有歷史建築的文資價值，盼能登錄保存，不料今年5月接獲志工緊急通報，窯體有多處疑似遭破壞，文化局依文資法緊急列為「暫定古蹟」。文資審議委員今下午現勘，支持、反對者各自拉布條「對陣」。

文化局今下午辦理「暫定古蹟湖口八卦窯」專案小組現勘及審查會議，邀文資審議委員及古窯專家一同勘查八卦窯現場，並聽取提報人、土地所有權人意見，彙整後將提送文資審議大會審議。

文化局表示，鑑於「暫定古蹟」期限將於11月16日到期，近日將公告「暫定古蹟」延長至明年5月16日止，暫定古蹟於審議期間內視同古蹟，應予管理維護，文資審議將於期限內完成。

文化局指出，去年6月起陸續接獲民眾提報湖口波羅汶八卦窯具有歷史建築價值，盼能登錄公告，去年8月文化局依法定程序辦現勘，決議列冊追蹤；今年3月並委託專業團隊辦理文化資產價值初步評估，針對新竹縣湖口及關西現有6處磚瓦窯進行綜合評估。

不料，今年5月志工通報，湖口八卦窯出現人為破壞，文化局逕行列為「暫定古蹟」，建物現場也張貼告示。

波羅汶八卦窯位於湖口鄉波羅村軍營聯外道路旁，地目為山坡地保存區，現有地主約有10人，是今年5月向舊地主購入，對私有地被公告為暫定古蹟，可能影響土地投資規畫，地主已向文化部提出訴願，不希望因此造成損失。

提報本案的文史志工認為，磚瓦窯曾是湖口重要產業，希望窯址能被妥善保存，呈現在地產業歷史，並與湖口老街整合為在地文化觀光資源。

文化局及專案小今天現勘，支持、反對暫定古蹟者各自拉布條「對陣」。文化局表示，後續將相關意見彙整，據以完成文化資產價值評估報告，提送文化資產審議大會審查。此外，呼籲提報人與關心湖口文史保存的民眾，湖口八卦窯所在地為私人地，且窯體仍有坍塌危險，未經地主同意，應避免進入。