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優化後4月剛啟用！桃園棒球場外野紅色座椅褪色 體育局：要求廠商全換新

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園樂天棒球場重新啟用約半年，卻被球迷發現紅色座椅有褪色情形，引發議論。本報資料照片
桃園樂天棒球場重新啟用約半年，卻被球迷發現紅色座椅有褪色情形，引發議論。本報資料照片

桃園樂天棒球場去年啟動優化改善工程，完工後今年4月26日正式啟用，不過近期有球迷發現紅色座椅有褪色情形，引發議論。體育局回應，6月及9月已召開2次保固會議，將要求廠商負起保固責任，在明年台灣燈會結束後全面更換。

樂天桃園棒球場優化改善工程今年4月18日完工驗收，並於4月26日正式啟用，此次工程更新外野座椅5447席，包括樂天紅色座椅4748張、藍色座椅699張。市議員陳韋曄近日卻接獲球迷陳情，指桃園棒球場外野座位有褪色問題，為捍衛球迷權益，要求體育局應積極處理。

對於賽季期間發生樂天紅座椅褪色情形，體育局長許彥輝表示，供應商雖提出檢驗報告符合歐盟耐久性測試及美國耐候性測試，且原料皆依規定含抗UV劑，但褪色情況確實明顯存在。

許彥輝表示，體育局除要求廠商全面更換外野紅色座椅外，也要求廠商提高檢驗標準，並於8月送請德國實驗室重新調整顏色色母及抗UV劑配比，以更符合台灣天候環境；明年新的球季將以新的外野座椅迎接球迷，也會密切觀察後續的抗UV效能，絕不會讓球場品質打折扣。

台灣燈會 桃園 體育

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