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用第二預備金辦風箏節？遭綠議員質疑隨意用救命錢 竹市府回應了

中央社／ 新竹市11日電
新竹市政府今年在新竹漁港舉辦國際風箏節。民進黨竹市議員曾資程說，市府每年編錢防治紅火蟻未見成效，竟動用第二預備金辦風箏節，質疑隨意用民眾救命錢。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今年在新竹漁港舉辦國際風箏節。民進黨竹市議員曾資程說，市府每年編錢防治紅火蟻未見成效，竟動用第二預備金辦風箏節，質疑隨意用民眾救命錢。圖／新竹市政府提供

民進黨竹市議員曾資程說，市府每年編錢防治紅火蟻未見成效，竟動用第二預備金辦風箏節，質疑隨意用民眾救命錢。竹市府表示，活動經費超出預期以預備金補充，月底前完成紅火蟻防除計畫。

新竹市議會今天舉行單位業務質詢，曾資程指出，竹市107年紅火蟻蔓延面積約585公頃，截至今年5月面積為1388公頃，1名農民今年在田間工作遭紅火蟻咬傷，昏迷住院數月，紅火蟻問題應被重視。

曾資程說，市府每年編新台幣20萬元紅火蟻防治經費卻未見成效，但市府產業發展處今年卻動用第二預備金舉辦新竹國際風箏節，簡直隨意使用市民的救命錢，質疑「辦活動為什麼需要動用第二預備金？」

產發處透過文字表示，113年新竹國際風箏節預算編列380萬元，但實際辦理過程發現工作項目超出預期，因此以預備金補充不足。

關於紅火蟻防治，產發處表示，市府今年3月至11月執行「入侵紅火蟻全面防除計畫」施藥及偵查作業，共進行3次，預計11月底前完成；另也提供餌劑給列管農地，讓農民自行防治，公共區域則會設立告示牌提醒民眾勿靠近。

告示牌 新竹 紅火蟻 農地 風箏節

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