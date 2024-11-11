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設計大師蕭青陽操刀！2025桃園農產月曆打破傳統框架 融入在地人文風景
桃園市政府2025年農產月曆找來葛萊美獎得主蕭青陽團隊操刀，參與創作的還有水彩畫家陳俊華、張晉霖、張家荣、余思瑩及書法家周良敦等人。市長張善政表示，明年月曆設計打破傳統設計框架，並融合更多現代元素，盼賦予月曆更多的藝術性和觀賞價值，讓月曆不僅是日常工具，更成為一件藝術品。
桃園市農業局每年都會設計水果月曆，年年印製18萬份仍供不應求，相當搶手。今年市府找來葛萊美獎得主、得過多項美術國際獎項的蕭青陽老師擔任團隊召集人，重新打造桃園市農產月曆，封面印上「蛇馬龍舞」4個大字（諧音：什麼都有），內容不僅展示桃園特有的當季新鮮水果，還融入國旗屋、仁海宮、大溪老街等在地人文風景。
農業局長陳冠義表示，水彩畫家陳俊華、張晉霖、張家荣、余思瑩及書法家周良敦都參與這次月曆創作，由蕭青陽帶領創作團隊親自走訪桃園各地，從桃園豐富的農業資源中汲取靈感，將桃園的農產與各景點，繪製成栩栩如生的藝術創作；月曆紙質還特別訂製「映畫紙」，讓收藏者有如獲得畫家筆下的真跡。
陳冠義說，為回應市府堅持的環保理念，蕭青陽也決定縮小月曆紙張尺寸，選用環保裝訂、可回收材質外包裝，盼透過創意十足的月曆設計，繼續深化對桃市農特產品的推廣。
農業局表示，今年月曆同樣印製18萬份，後續提供給各市府機關、農業作為宣傳使用，民眾也可參與「台灣國際茶業博覽會-桃園好茶專區」、「2024桃園大溪水岸花卉農遊趣」、「2024桃園仙草嘉年華」、「健康永續嘉年華-食農聖誕市集」等活動領取。
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