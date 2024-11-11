快訊

大谷翔平「50轟50盜」紀念球將亮相 台北101證實：就在13日

「去天堂記得我」男童騎單車遭撞亡 告別式師生掉淚、肇事駕駛低調捻香

黃珊珊二度作證近3小時請回 被問「柯文哲不抗告」快步離去

聽新聞
0:00 / 0:00

設計大師蕭青陽操刀！2025桃園農產月曆打破傳統框架 融入在地人文風景

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府推出全新「農產月曆」，由蕭青陽（左）帶領多位畫家共同創作，市長張善政（左）也大讚明年月曆就是一件藝術品。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府推出全新「農產月曆」，由蕭青陽（左）帶領多位畫家共同創作，市長張善政（左）也大讚明年月曆就是一件藝術品。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府2025年農產月曆找來葛萊美獎得主蕭青陽團隊操刀，參與創作的還有水彩畫家陳俊華、張晉霖、張家荣、余思瑩及書法家周良敦等人。市長張善政表示，明年月曆設計打破傳統設計框架，並融合更多現代元素，盼賦予月曆更多的藝術性和觀賞價值，讓月曆不僅是日常工具，更成為一件藝術品。

桃園市農業局每年都會設計水果月曆，年年印製18萬份仍供不應求，相當搶手。今年市府找來葛萊美獎得主、得過多項美術國際獎項的蕭青陽老師擔任團隊召集人，重新打造桃園市農產月曆，封面印上「蛇馬龍舞」4個大字（諧音：什麼都有），內容不僅展示桃園特有的當季新鮮水果，還融入國旗屋、仁海宮、大溪老街等在地人文風景。

農業局長陳冠義表示，水彩畫家陳俊華、張晉霖、張家荣、余思瑩及書法家周良敦都參與這次月曆創作，由蕭青陽帶領創作團隊親自走訪桃園各地，從桃園豐富的農業資源中汲取靈感，將桃園的農產與各景點，繪製成栩栩如生的藝術創作；月曆紙質還特別訂製「映畫紙」，讓收藏者有如獲得畫家筆下的真跡。

陳冠義說，為回應市府堅持的環保理念，蕭青陽也決定縮小月曆紙張尺寸，選用環保裝訂、可回收材質外包裝，盼透過創意十足的月曆設計，繼續深化對桃市農特產品的推廣。

農業局表示，今年月曆同樣印製18萬份，後續提供給各市府機關、農業作為宣傳使用，民眾也可參與「台灣國際茶業博覽會-桃園好茶專區」、「2024桃園大溪水岸花卉農遊趣」、「2024桃園仙草嘉年華」、「健康永續嘉年華-食農聖誕市集」等活動領取。

桃園市政府推出全新「農產月曆」，由蕭青陽（圖）帶領多位畫家共同創作，收錄桃園市多項在地農產和人文風景。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府推出全新「農產月曆」，由蕭青陽（圖）帶領多位畫家共同創作，收錄桃園市多項在地農產和人文風景。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府推出全新「農產月曆」，由蕭青陽帶領多位畫家共同創作，收錄桃園市多項在地農產和人文風景。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府推出全新「農產月曆」，由蕭青陽帶領多位畫家共同創作，收錄桃園市多項在地農產和人文風景。記者朱冠諭／攝影

月曆 桃園 蕭青陽

延伸閱讀

桃園10大肇事路口中壢最多 這路口全桃肇事第一最危險

桃園肉商涉詐吸金數十億「交保後神隱」 桃檢發布通緝

桃園青年設計展87作品開展 蘇俊賓：激盪設計創作火花

桃園一日遊怎麼玩？精選青埔順遊路線，讓你玩好玩滿美照拍不完！

相關新聞

設計大師蕭青陽操刀！2025桃園農產月曆打破傳統框架 融入在地人文風景

桃園市政府2025年農產月曆找來葛萊美獎得主蕭青陽團隊操刀，參與創作的還有水彩畫家陳俊華、張晉霖、張家荣、余思瑩及書法家...

桃園市停車位一位難求 民代批「患寡又患不均」、籲設共享車位

桃園市去年較前年新增1萬8686輛汽車，汽車停車位卻僅增加2558格，遭質疑整體車位不足又分配不均，民代也呼籲市府應開放...

桃竹苗大矽谷計畫在即 鍾東錦：合法土資場要做對的事 廠商才敢來投資

桃竹苗大矽谷計畫在即，營建挖掘的土石方千萬立方公尺無處去？苗栗縣長鍾東錦今天在縣議會答詢表態，合法土石資源場對的事要做，...

新竹八方雲集、果五瑿驗出腸桿菌科超標 遭罰3萬元

天冷吃熱食、天熱吃冷食，向來是不少民眾保暖、消暑的方式，但涼拌小菜、沙拉等餐點易因溫度控管不當導致變質，進而滋生細菌。衛...

桃園10大肇事路口中壢最多 這路口全桃肇事第一最危險

桃園市交通事故頻頻，交通部道安總動員最新統計，桃園市10大肇事路口，中壢區5處最多，中壢中山東路二段、環中東路口肇事率全...

減少電力浪費 桃園市30間市民活動中心導入E化門禁

桃園市政府推動智慧化服務，今年4月導入E化租借系統，10月底超前達標，完成110處市民活動中心系統建置。民政局表示，透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。