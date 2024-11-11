桃園市停車位一位難求 民代批「患寡又患不均」、籲設共享車位

桃園市去年較前年新增1萬8686輛汽車，汽車停車位卻僅增加2558格，遭質疑整體車位不足又分配不均，民代也呼籲市府應開放公家機關空間設置「共享車格」。交通局回應，已規畫共享車格計畫，預計明年上路，對於停車率較低的停車場，也會提高費率提升周轉率。

市府統計，桃園市去年較前年新增1萬8686輛汽車及3萬4497輛機車，然而同期停車位僅增加2558格汽車位及1383格機車位。

市議會今舉行市政總質詢，議員楊家俍質疑，桃園停車位成長緩慢，幅度遠跟不上全桃園市登記汽車及機車的數量，民眾經常一位難求，然而同時，總圖停車場、北景雲計畫地下停車場及武陵高中新建專科教室大樓停車場，卻被審計處點名使用率未達50%，凸顯全市停車位患寡又患不均。

楊家俍表示，過去容積率較低時停車位就已不足，隨都市發展，容積率不斷提高，未來停車問題恐會更嚴重，建議市府應採取「螞蟻雄兵」策略，積極鼓勵更多閒置空間轉作停車場使用。

議員劉勝全則呼籲桃園應跟進台中，開放圖書館、區公所等公家機關的停車空間設置「共享車格」，在公務人員下班後提供給民眾使用，釋放公家車位不僅可以節省上億建設經費，也能有效解決停車問題。

交通局長張新福坦言，桃園停車位不足問題難解，重點是提高周轉率，針對空間較有限的商業區及精華區，市府規畫將採累進費率方式，每小時收費20元至60元不等，避免車輛長期占用，後續召集相關單位會勘後公告實施。

張新福說，市府也持續鼓勵民間將閒置空地改建為停車，依桃園市民間設置臨時路外獎助辦法，每一個小型車停車位可獎助3000元，每一停車場以申請一次為限，獎助金額最高不超過60萬元；共享車位桃園也已規畫中，明年初市府會選定部分府外機關試辦，若成效良好再評估是否開放學校空間。