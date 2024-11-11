桃竹苗大矽谷計畫在即 鍾東錦：合法土資場要做對的事 廠商才敢來投資
桃竹苗大矽谷計畫在即，營建挖掘的土石方千萬立方公尺無處去？苗栗縣長鍾東錦今天在縣議會答詢表態，合法土石資源場對的事要做，縣府施展公權力，廠商才敢來投資，黑道才沒辦法介入。
苗栗縣頭屋鄉外獅潭九星土石方資源堆置處理場申設案，日前會勘案場時，爆發大批居民抗議，今天縣議會總質詢議程，鍾東錦答覆議員林寶珠質詢時表示，他也了解社會的氛圍，對剩餘土石方窮追猛打，縣府有責任，現在工地有土要倒，沒有地方可以去，苗栗縣很急的需要土石方資源場，以前蓋土資場當然也會抗爭，可是現在外縣市土資場沒有人在抗爭了。
他認為因為要找到這個點不太容易，土地是人家的，民眾表達意見是合理的，縣府也絕對不能退縮，公權力要施展，只要是對的事情一定要做，尤其是接下來大矽谷計畫，挖掘的土石方不是百萬，而是千萬立方公尺要去哪裡？也要做好規畫，廠商才敢來投資，黑道才沒辦法介入。
另，林寶珠舉後龍鎮案例，居民因毗鄰的房屋2年前建築時，地基高於田地，因此填平約60坪種植蔬菜，供自行食用，卻因此挨罰30萬元，不能因廢棄物亂象備受矚目，就與職業性大規模亂倒罰一樣重，不合理情理及比例原則。
縣府水利處長楊明鐃答覆依準則裁處，水利處會加以審視，鍾東錦則表示，裁罰要考量土的來源，如果是本地的土，只是因為要農作，跟職業性是不一樣的，違法填土罰6萬元到30萬元，「我要幫農民講話」，不是有倒土就罰了，而是要看來源、目的、動機及數量等方面，並據以裁罰金額的高低。
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