快訊

日本首相選舉結果出爐！石破茂確定連任 221票擊敗最大在野黨魁

Tommy道歉了！捲Ryu夫妻婚變 認是小王揭「與Yuma約會時間線」

中職／FA大魚+1 朱育賢兩守位重砲上架挑戰自身價值

桃竹苗大矽谷計畫在即 鍾東錦：合法土資場要做對的事 廠商才敢來投資

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（圖）今天在縣議會答復議員林寶珠質詢表態，合法土石資源場對的事要做，縣府施展公權力，廠商才敢來投資，黑道才沒辦法介入。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（圖）今天在縣議會答復議員林寶珠質詢表態，合法土石資源場對的事要做，縣府施展公權力，廠商才敢來投資，黑道才沒辦法介入。記者范榮達／攝影

桃竹苗大矽谷計畫在即，營建挖掘的土石方千萬立方公尺無處去？苗栗縣鍾東錦今天在縣議會答詢表態，合法土石資源場對的事要做，縣府施展公權力，廠商才敢來投資，黑道才沒辦法介入。

苗栗縣頭屋鄉外獅潭九星土石方資源堆置處理場申設案，日前會勘案場時，爆發大批居民抗議，今天縣議會總質詢議程，鍾東錦答覆議員林寶珠質詢時表示，他也了解社會的氛圍，對剩餘土石方窮追猛打，縣府有責任，現在工地有土要倒，沒有地方可以去，苗栗縣很急的需要土石方資源場，以前蓋土資場當然也會抗爭，可是現在外縣市土資場沒有人在抗爭了。

他認為因為要找到這個點不太容易，土地是人家的，民眾表達意見是合理的，縣府也絕對不能退縮，公權力要施展，只要是對的事情一定要做，尤其是接下來大矽谷計畫，挖掘的土石方不是百萬，而是千萬立方公尺要去哪裡？也要做好規畫，廠商才敢來投資，黑道才沒辦法介入。

另，林寶珠舉後龍鎮案例，居民因毗鄰的房屋2年前建築時，地基高於田地，因此填平約60坪種植蔬菜，供自行食用，卻因此挨罰30萬元，不能因廢棄物亂象備受矚目，就與職業性大規模亂倒罰一樣重，不合理情理及比例原則。

縣府水利處長楊明鐃答覆依準則裁處，水利處會加以審視，鍾東錦則表示，裁罰要考量土的來源，如果是本地的土，只是因為要農作，跟職業性是不一樣的，違法填土罰6萬元到30萬元，「我要幫農民講話」，不是有倒土就罰了，而是要看來源、目的、動機及數量等方面，並據以裁罰金額的高低。

苗栗縣長鍾東錦今天在縣議會答復議員林寶珠（圖）質詢表態，合法土石資源場對的事要做，縣府施展公權力，廠商才敢來投資，黑道才沒辦法介入。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天在縣議會答復議員林寶珠（圖）質詢表態，合法土石資源場對的事要做，縣府施展公權力，廠商才敢來投資，黑道才沒辦法介入。記者范榮達／攝影

廢棄物 矽谷 苗栗縣 農民 鍾東錦 黑道

延伸閱讀

「全國多元舞蹈大饗宴」竹南登場 鍾東錦行銷苗栗觀光

財劃法修正草案完成初審 苗栗縣長鍾東錦：應有政院版本

竹南科學實驗中學土地苗縣府初步匡定 鍾東錦：等國科會同意

中央總預算案卡關 苗栗縣長鍾東錦：大人應該站出來

相關新聞

桃竹苗大矽谷計畫在即 鍾東錦：合法土資場要做對的事 廠商才敢來投資

桃竹苗大矽谷計畫在即，營建挖掘的土石方千萬立方公尺無處去？苗栗縣長鍾東錦今天在縣議會答詢表態，合法土石資源場對的事要做，...

新竹八方雲集、果五瑿驗出腸桿菌科超標 遭罰3萬元

天冷吃熱食、天熱吃冷食，向來是不少民眾保暖、消暑的方式，但涼拌小菜、沙拉等餐點易因溫度控管不當導致變質，進而滋生細菌。衛...

桃園10大肇事路口中壢最多 這路口全桃肇事第一最危險

桃園市交通事故頻頻，交通部道安總動員最新統計，桃園市10大肇事路口，中壢區5處最多，中壢中山東路二段、環中東路口肇事率全...

減少電力浪費 桃園市30間市民活動中心導入E化門禁

桃園市政府推動智慧化服務，今年4月導入E化租借系統，10月底超前達標，完成110處市民活動中心系統建置。民政局表示，透過...

爭設醫學中心18年黃粱一夢 苗栗縣衛生醫療健康園區將廢撥

苗栗縣衛生醫療健康園區20.6公頃國有財產署土地，其中3筆浮覆地最近判決還地於民，縣府衛生局長楊文志認為因此BOT案招商...

緊來！雲林台61首座充電站 今啟用全免費未來13天有優惠

星舟快充公司與公路局及全家便利商店合作，插旗全台最長公路台61線西濱快速道路，今天適逢雙11，雲林縣台61西濱公路「口湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。