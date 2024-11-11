新竹八方雲集、果五瑿驗出腸桿菌科超標 遭罰3萬元

天冷吃熱食、天熱吃冷食，向來是不少民眾保暖、消暑的方式，但涼拌小菜、沙拉等餐點易因溫度控管不當導致變質，進而滋生細菌。衛福部食藥署今天公布低溫即食食品稽查專案結果，新竹市的森淼想喝茶飲（果五瑿）的「翠玉青茶」、旭昇小吃店（八方雲集）的「寒天真傳紅茶」，均被檢出腸桿菌科超標，而遭地方衛生局裁處3萬元。

夏令期間，民眾飲食習慣偏好清爽菜餚，涼拌小菜、沙拉等餐點成為餐桌上熱門選擇，然而此類食品易因溫度控管不當導致產品變質進而滋生細菌，為了維護民眾食品安全，食藥署聯合各地方政府衛生局於今年7月1日至8月31日執行「113年低溫即食食品稽查專案」，稽查重點包括食品良好衛生規範（GHP）準則、食品業者登錄、食品標示、產品責任保險等，並抽驗業者自製低溫或冷藏保存的即食食品檢驗食品中微生物衛生標準。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，本專案共計查核177家供應即食食品的餐飲業者，查核食品良好衛生規範（GHP）準則，初查有部分業者未能提具食品從業人員體檢證明文件及作業場所不潔等缺失，經限期改正，複查均符合規定，但在抽驗的180件業者自製低溫或冷藏保存的即食食品，卻有2件未符合食品中微生物衛生標準，來源分別是新竹市的森淼想喝茶飲（果五瑿城隍店）、旭昇小吃店（八方雲集新竹五福店）。

鄭維智說，森淼想喝茶飲（果五瑿城隍店）複抽驗「翠玉青茶」檢出腸桿菌科35 CFU/mL，與標準的10 CFU/mL不符；旭昇小吃店（八方雲集新竹五福店）複抽驗「寒天真傳紅茶」檢出腸桿菌科15 CFU/mL，與標準的10 CFU/mL不符，兩家業者均被新竹市衛生局以違反食安法第17條，並依同法第48條裁處3萬元。

鄭維智強調，餐飲業者應確保製售的餐點及環境衛生符合食品安全衛生管理法及其相關規定，依食品安全衛生管理法第17條規定，業者販賣的食品應符合衛生安全及品質的標準，違反者依同法第48條，經命限期改正，屆期不改正者，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。