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桃園10大肇事路口中壢最多 這路口全桃肇事第一最危險

聯合報／ 記者曾增勳周嘉茹／桃園即時報導
桃園市10大肇事路口，中壢區5處最多，中壢中山東路二段、環中東路口肇事率全市第一。記者曾增勳／攝影
桃園市10大肇事路口，中壢區5處最多，中壢中山東路二段、環中東路口肇事率全市第一。記者曾增勳／攝影

桃園交通事故頻頻，交通部道安總動員最新統計，桃園市10大肇事路口，中壢區5處最多，中壢中山東路二段、環中東路口肇事率全市第一，市警局今天上午表示，目前列管10大肇事路口都裝有科技執法或測速照相，發現事故不少是闖紅燈或違規右轉、左轉車輛未依規定停等因素。

交通部道安總動員最新統計，今年1至8月，桃園市10 大肇事路口，其中中壢區5處、桃園區3 處及平鎮區2處，以中壢中山東路二段與環中東路肇事率第一，環中東路的新中北路口、普忠路口及福州路口，在10大肇事路口佔4處最多，桃園區為三民路及中正路口、民生路口、復興路民族路口，平鎮在中豐路、延平路一段路口及金陵路五段快速道路口，肇事率高。

市警局長吳坤旭表示，桃園最幾年人多、汽機車超過交通流量，整體交通事故下降2千多件，警方針對10大肇事路口都加裝科技執法或測速照相，上下班尖峰時段加強交管和取締並行，配合交通工程改善，也呼籲民眾遵守交通規則，維護自身生命安全。

市府交通局長張新福表示，交通部道安總動員統計全市10大肇事路口，交通局都會錄案和列管追蹤改善，每年都會在道安會報說明掌握和改善進度。交通局已將10大肇事路口錄案管理和檢討改善，考慮採取街角路口外推、錄鋪或縮減車道方式，分析肇事形態在車流大、側撞等肇事率高的路口，利用工程改善，和警方合作，每年滾動檢討方式追蹤和降低路口肇事率。

市議員謝美英認為，桃園10大肇事路口，中壢竟佔5處，又以後站的環中東路路口最多，後站從八德、後寮及龍岡等地來的車流量大，除用路人習慣需改善之外，但因路幅不夠，應考慮取消左轉專用，改進過於複雜路口的號誌標線，尖峰時段加派警方交管，防止機車穿梭或路口急加速發生，降低事故率。

市議員魏筠表示，桃園10大肇路口以中壢最多，中壢人口增加很快、車多，道路改善跟不上，路口肇事高，市府應考量改進人車分離車道方式，盡量拓寬路幅及號誌、標線重畫，上下班尖峰時段路口增加警力交管，加強取締交通違規，針對環中東路的易肇事路口從道路、號誌方向改進降低事故。

桃園市10大肇事路口，分布中壢5處、桃園3 處及平鎮2處，以中山東路二段、環中東路口肇事第一。圖／取自「道安總動員」
桃園市10大肇事路口，分布中壢5處、桃園3 處及平鎮2處，以中山東路二段、環中東路口肇事第一。圖／取自「道安總動員」

中壢 交通事故 桃園

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