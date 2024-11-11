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減少電力浪費 桃園市30間市民活動中心導入E化門禁

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府選出30間市民活動中心，導入E化門禁管理系統，盼減少電力浪費。圖／桃園市民政局提供
桃園市政府選出30間市民活動中心，導入E化門禁管理系統，盼減少電力浪費。圖／桃園市民政局提供

桃園市政府推動智慧化服務，今年4月導入E化租借系統，10月底超前達標，完成110處市民活動中心系統建置。民政局表示，透過大數據分析，7月初再遴選出使用率較高的30間市民活動中心，導入E化門禁管理系統，大幅減少租借後，忘記關燈、關冷氣所產生的電力浪費，預計11月底完成安裝。

民政局長劉思遠表示，隨著電費調漲，各區公所面臨沉重電費支出壓力，使用者忘記關燈、關冷氣所產生的電力浪費，屢見不鮮，民政局導入智慧門禁E化管理，系統可遠端啟動相關設備，如照明、空調及門禁系統，方便民眾使用；在非租借時段，則自動上鎖並關閉設備，節省能源和管理成本。

中壢區後寮里長巫清詔表示，以前有人借活動中心，他就要到現場開門，時間常常被卡住，現在有智慧門禁，透過監視系統確認民眾抵達，遠端就能直接開關門，真的非常方便。大園區青山里長李吳彩月則說，現在電費好貴，每次辦活動一忙就很容易忘記關冷氣，看到電費都覺得好心痛，E化門禁最棒的，就是自動關冷氣這個功能。

民政局表示，智慧化門禁管理系統目前支援悠遊卡或手機APP控制開關門，未來將與市民卡2.0介接，實現「一卡在手、服務到手」的E化理念，往後里辦公處、社區發展協會代管人員，皆可使用管理系統APP操作，也可搭配監視系統查看活動中心現況，讓營運更加智慧化、自動化，減少人力管理的不便。

民政局表示，E化門禁第1階段將完成30間市民活動中心建置，預計11月底完工，後續將依大數據統計市民活動中心使用率，逐步完成建置，搭配E化租借系統，帶給市民更方便透明及便捷的租借體驗。

桃園市政府選出30間市民活動中心，導入E化門禁管理系統，盼減少電力浪費。圖／桃園市民政局提供
桃園市政府選出30間市民活動中心，導入E化門禁管理系統，盼減少電力浪費。圖／桃園市民政局提供

使用者 冷氣 悠遊卡

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