爭設醫學中心18年黃粱一夢 苗栗縣衛生醫療健康園區將廢撥

苗栗縣衛生醫療健康園區20.6公頃國有財產署土地，其中3筆浮覆地最近判決還地於民，縣府衛生局長楊文志認為因此BOT案招商影響意願，將辦理廢撥，園區爭設醫學中心18年，確定黃粱一夢。

苗栗縣議會今天總質詢，議員葉忠倫感慨，指出台1線、台72線及縣道126線附近的原後龍鎮遠雄健康生活園區，後來規畫衛生醫療健康園區，大片土地長期閒置，去年3月間還燒出園區被亂倒廢棄物問題，縣府有意規畫轉型長照或健檢中心等，鄉親都關進度。

楊文志答詢指出，園區土地所權在國產署，政府早年因認定是公家整治河川，因此多出的浮覆地登記國有，但是最近苗栗地方法院判決，其中有3筆浮覆地，先前是登記在私人名下，必須還地於民，國產署放棄上訴，判決確定。

楊文志說，法院判決共7筆浮覆地約1.2公頃，其中，3筆在醫療園區，4筆是周邊道路屬交通部所有，因土地正義的訴求，類似還地於民的判決將不會是個案，如果投入資源規畫或建設，恐怕將來糾紛不斷，縣府將辦理廢撥，交由國產署處理。

葉忠倫難掩失望，他表示，園區如果夾雜私有地，公家整體規畫及後續利用，幾乎等於宣告死刑，這也是沒有辦法的事，只能無奈接受，希望縣府另覓他處規畫以補不足。