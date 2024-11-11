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爭設醫學中心18年黃粱一夢 苗栗縣衛生醫療健康園區將廢撥

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣衛生醫療健康園區長期閒置，其中3筆土地判決還地於民，縣府決定廢撥。本報資料照片
苗栗縣衛生醫療健康園區長期閒置，其中3筆土地判決還地於民，縣府決定廢撥。本報資料照片

苗栗縣衛生醫療健康園區20.6公頃國有財產署土地，其中3筆浮覆地最近判決還地於民，縣府衛生局長楊文志認為因此BOT案招商影響意願，將辦理廢撥，園區爭設醫學中心18年，確定黃粱一夢。

苗栗縣議會今天總質詢，議員葉忠倫感慨，指出台1線、台72線及縣道126線附近的原後龍鎮遠雄健康生活園區，後來規畫衛生醫療健康園區，大片土地長期閒置，去年3月間還燒出園區被亂倒廢棄物問題，縣府有意規畫轉型長照或健檢中心等，鄉親都關進度。

楊文志答詢指出，園區土地所權在國產署，政府早年因認定是公家整治河川，因此多出的浮覆地登記國有，但是最近苗栗地方法院判決，其中有3筆浮覆地，先前是登記在私人名下，必須還地於民，國產署放棄上訴，判決確定。

楊文志說，法院判決共7筆浮覆地約1.2公頃，其中，3筆在醫療園區，4筆是周邊道路屬交通部所有，因土地正義的訴求，類似還地於民的判決將不會是個案，如果投入資源規畫或建設，恐怕將來糾紛不斷，縣府將辦理廢撥，交由國產署處理。

葉忠倫難掩失望，他表示，園區如果夾雜私有地，公家整體規畫及後續利用，幾乎等於宣告死刑，這也是沒有辦法的事，只能無奈接受，希望縣府另覓他處規畫以補不足。

據了解，地方人士於2006年向遠雄集團創辦人爭取在園區設置醫學中心，2011年簽約BOO起造趙萬枝紀念醫院，2016年因台北市大巨蛋工程風波，累及BOO案破局，2018年縣府獲撥用園區醫療用地，BOT案招商5次流標，前年回復農牧用地閒置，縣府決定廢撥，18年來地方的醫學中心夢碎。

苗栗縣衛生醫療健康園區長期閒置，議員葉忠倫質詢得到縣府要廢撥土地的答案，他難掩失望。記者范榮達／攝影
苗栗縣衛生醫療健康園區長期閒置，議員葉忠倫質詢得到縣府要廢撥土地的答案，他難掩失望。記者范榮達／攝影

國產署 衛生醫療健康園區 醫學

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