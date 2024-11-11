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緊來！雲林台61首座充電站 今啟用全免費未來13天有優惠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台61線西濱快速道路雲林縣口湖休息站的全家超商充電站今天啟用，首日充電全免費，未來13天也有折扣優惠。記者蔡維斌／翻攝
台61線西濱快速道路雲林縣口湖休息站的全家超商充電站今天啟用，首日充電全免費，未來13天也有折扣優惠。記者蔡維斌／翻攝

星舟快充公司與公路局及全家便利商店合作，插旗全台最長公路台61線西濱快速道路，今天適逢雙11，雲林縣台61西濱公路「口湖休息站」充電站開幕啟用，以全新休息站型DC快充站提供服務，今天新站上線首日充電免費，未來13天則優惠7元一度，要充電的駕駛趕緊把握機會。

星舟同時搭配快充全新系統亮相，包含「充電儲值金」、「彈性站點列表」及「充電記帳」等功能，流暢操作介面及質感設計，讓使用升級有感，

星舟指出，快充全新充電系統今年10月進行第一階段系統升級，啟用「充電儲值金」並提供「彈性站點列表」，可依照使用者習慣顯示鄰近充電站。充電後，全新介面即時呈現電壓、電流、消費金額等數據並透過「充電記帳」清楚一覽每筆訂單明細。

星舟並預告下個階段將推出「隨插即充」及「充電預約」功能，並結合AI技術推出「智慧充電分析」針對不同車款和電池狀況，預估所需充電時間及費用，讓車主看得見數字隨時掌握進度，感受最智慧、貼心的快充體驗。

今天「新豐休息站」及「口湖休息站」同步啟用全新休息站型充電站，配備DC快充樁支援CCS1及CCS2充電規格。公路局表示，休息站引進全家便利商店及連鎖飲食店家等，如今又增設快充充電站，讓車主補電同時也能享用美食，將會是旅途中繼休息最佳選擇。

今天充電站慶開幕，一律免費，未來13天則以1度7元優惠，歡迎車主把握機會前往充電。

充電站 車主

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