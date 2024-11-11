新竹馬偕地下停車場施工瓦礫多年堆公園旁 市府：明年清除

新竹市園道五地下停車場（馬偕醫院）原訂今年9月啟用，卻因故延期至今，國民黨市議員黃美慧今質詢指出，該停車場歷經三年工期，至今仍未啟用，且施工從地下室挖出的廢土方、瓦礫長年堆置在樹林頭公園附近空地，一遇東北季風容易形成風吹沙，影響附近住戶與上下課孩童，盼相關單位重視，盡快將啟用停車場，並移除堆置土方。

市府爭取前瞻預算2.87億元，於新竹馬偕醫院附近闢建園道五地下停車場，2021年開工後歷經3年，原訂9月9日啟用，邀請卡已發出典禮卻延期。

對此，市府交通處表示，園道五地下停車場目前委託結構技師公會檢視停車場結構安全性，並進行停車設備壓力測試，結構技師工會預計今年底前完成相關鑑定作業，待相關作業完成及取得使用執照後，將可提供新竹市民優質完善的公共停車場環境。

交通處補充，有關樹林頭土方移除作業，明年市府已編列相關預算，將盡速辦理發包及移除，預計明年上半年完成移除作業。

園道五地下停車場到底何時啟用？黃美慧說，市府規畫該地下停車場，施工期間將挖地下室的廢土方暫堆置於市鐵道路二段一處空地，一旁還有樹林頭公園，該空地是市府與國防部借用作為臨時置土場，土方則從地下停車場在施工期間就堆放至今，已有多年。

黃美慧指出，她去年6月曾詢問市府，當時市府回應，會在同年9、10月時將放置的土方回填到停車場，如今地下停車場已經完工，土方清走了但還留有大量瓦礫，市府除要緊盯該停車場啟用進度，還要盡快將瓦礫清除，另外，也應該設法將原本置土的區域回復成一片綠地，或規畫停車場，以此便民。

黃美慧補充，市府雖承諾已編列預算，明年就會將瓦礫清除，但這些費用應該在停車場建設初期就統一規畫，全數包含在工程費用中，且置土問題怎麼會讓市府替廠商解決，希望日後市府規畫建設可納入參考。